De nombreux Belges expatriés à l'étranger foulaient les terrains ce dimanche. Le résumé de leurs prestations.

EN ANGLETERRE

Mignolet toujours sur le banc

Liverpool a battu Fulham dimanche dans un match comptant pour la 12e journée du championnat d'Angleterre de football (2-0). Dennis Odoi, avec les Cottagers, était le seul Belge présent sur le terrain. Chez les Reds, Simon Mignolet, le deuxième gardien, était comme de coutume sur le banc et Divock Origi n'était pas sélectionné. Mohammed Salah (41e) et Xherdan Shaqiri (53e) ont permis à Liverpool de prendre la tête du classement avec 30 points, un de plus que Manchester City et trois sur Chelsea. Fulham (5 points) est dernier.

Dans l'après-midi, Chelsea reçoit Everton à 15h15 et City disputera le derby contre United (17h30).

Chelsea et Hazard tenus en échec à domicile par Everton

Chelsea a été tenu en échec à domicile par Everton (0-0) dimanche lors de la douzième journée de Premier League. Eden Hazard, qui a disputé toute la rencontre, n'a pas réussi à offrir la victoire aux "Blues".

Après cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, Chelsea a perdu ses premiers points depuis le 20 octobre dernier face à Manchester United (2-0). Les troupes de Maurizio Sarri restent toutefois invaincues toutes compétitions confondues, un titre honorifique que les coéquipiers d'Eden Hazard détiennent seuls depuis la défaite de la Juventus Turin mercredi en Italie face à Manchester United.

Les 'Blues' ont eu les occasions pour ouvrir le score, mais le poteau a repoussé une volée de Marcos Alonso (66e) et un but de Morata a été annulé pour hors-jeu (72e).

Au classement, Chelsea est troisième avec 28 points, à deux points du leader Liverpool. Manchester City, deuxième avec 29 points, pourrait prendre la tête de la Premier League en cas de résultat positif à l'Etihad Stadium dans le derby face à Manchester United dimanche en début de soirée (17h30).

Lukaku provoque un penalty mais cède avec United le derby de Manchester à City

Manchester United s'est incliné sur la pelouse de son rival Manchester City (3-1) dimanche en clôture de la douzième journée de Premier League. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 57e minute alors que le score était de 2-0 avant de provoquer un penalty une minute plus tard.

David Silva (1e2) a permis aux locaux d'ouvrir le score dès l'entame de la partie. En début de seconde période, Aguero (48e) a doublé la mise en faveur des "Citizens". Le coach des "Red Devils" Jose Mourinho a ensuite décidé de faire monter au jeu Romelu Lukaku qui a provoqué un penalty dès sa montée au jeu à la 57e. Le Diable Rouge a, en effet, été accroché dans le rectangle par le portier Ederson. L'homme en forme Martial en a profité pour réduire la marque. En fin de rencontre, Gundogan (86e) permettait toutefois à Manchester City d'assurer définitivement sa victoire. Marouane Fellaini était le seul Belge titulaire au moment du coup d'envoi du côté de Manchester United. Vincent Kompany est resté toute la rencontre sur le banc dans les rangs de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne, pour sa part, est toujours tenu écarté des terrains suite à une blessure au genou.

Pendant ce temps-là, Leander Dendoncker est resté sur le banc lors du match nul entre ses coéquipiers de Wolverhampton et Arsenal à Londres. Cavaleiro (13e) a ouvert le score en faveur des visiteurs avant que Mkhitaryan (86e) n'égalise en fin de rencontre pour les "Gunners".

Au classement, Manchester City (32 points) est en tête de la Premier League avec 2 unités de plus que Liverpool. Arsenal (24 points) est cinquième. Manchester United (20 points) huitième et Wolverhampton (16 points) onzième.

EN FRANCE

Laurent Ciman s'incline avec Dijon à Marseille

Dijon s'est incliné sur la pelouse de Marseille (2-0) dimanche lors de la treizième journée de Ligue 1. Laurent Ciman est monté au jeu dès la 22e minute de jeu en remplacement de l'infortuné Coulibaly.

Ocampos a ouvert le score en fin de première période (45e+2) avant que Rami (84e) n'alourdisse la marque en fin de partie. Au classement, Marseille (22 points) grimpe à la sixième place tandis que Dijon reste coincé en dix-huitième position avec 11 points.

En même temps, Anthony Limbombe, monté au jeu à la 88e, a obtenu le point du match nul avec Nantes sur la pelouse de Rennes (1-1). Johansson a ouvert le score pour les locaux dès la 8e avant que Sala n'égalise en faveur des Nantais à la 16e. Grenier a manqué la conversion d'un penalty à la 57e pour les Bretons. Nantes (16 points) est dixième, Rennes douzième (16 points).

EN ITALIE

Nainggolan toujours pas remis

En Italie, l'Atalanta a décroché un quatrième succès d'affilée contre l'Inter Milan (4-1). Hans Hateboer (9e, 1-0), Gianluca Mancini (62e, 2-1), Berat Djimsiti (88e, 3-1) et Alejandro Gomez (90e+4, 4-1) ont pris les buts à leur compte. Mauro Icardi a réduit temporairement la marque sur penalty (47e, 1-1). Chez les vainqueurs, Timothy Castagne est monté au jeu (56e) tandis que chez les visiteurs, Radja Nainggolan est resté sur le banc alors que Luciano Spalletti a effectué ses trois changements. Manifestement, Ninja n'est toujours pas complètement remis de sa blessure à la cheville encourue lors du derby le 21 octobre.

Après 12 journées, l'Inter (25 points) est troisième et l'Atalanta (18) occupe la 6e position.

Dennis Praet, capitaine, s'incline lourdement avec la Sampdoria à l'AS Rome

Remplacé dès la mi-temps, Dennis Praet n'a rien pu faire pour empêcher la cinquième défaite de la saison de la Sampdoria à l'AS Rome (4-1) dimanche lors de la douzième journée de Serie A. Le Diable Rouge portait le brassard de capitaine en première période.

Juan Jesus (19e), Schick (59e) et El Shaarawy (72e, 90e+3) ont inscrit les quatre buts des Romains. Defrel (89) a réduit brièvement la marque en fin de rencontre. Au classement, l'AS Rome (19 points) grimpe à la sixième place tandis que la Sampdoria, qui a concédé trois défaites de rang, est douzième avec 15 points.

EN CHINE

Carrasco contribue au maintien de Yifang

Yannick Carrasco et son club de Dalian Yifang ont assuré leur maintien en Super League chinoise dimanche. Le Diable Rouge a inscrit à la 64e minute le 2e but du club de Dalian, qui s'est imposé 2-0 face à Changchun Yatai lors de la 30e et dernière journée de championnat. Promu en Super League la saison dernière, Dalian Yifang, qui restait sur quatre défaites d'affilée, termine à la 11e place avec 35 points. Changchun Yatai se classe 15e et avant-dernier (32 points) et est relégué, tout comme Guizhou Zhicheng (24 points). Shanghai SIPG avait été sacré champion en début de semaine.