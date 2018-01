Manchester United et ses Diables Rouges (Lukaku et Feillaini) ont, ce lundi soir, facilement pris la mesure de Stoke City, mal classé en Premier League (18e). Le capitaine des Red Devils Antonio Valencia a montré l'exemple en inscrivant le 1-0 après 9 minutes de jeu. Anthony Martial a doublé la mise à la 38ème. En seconde période, Romelu Lukaku s'est joliment illustré en plantant le troisième but de la partie.





Marouane Feillaini est monté au jeu à la 80ème minute.





Avec cette victoire, United se classe seul deuxième avec 50 points devant Liverpool et Chelsea (47) et reprend trois points sur le leader cityzen qui compte désormais 12 unités d'avance.