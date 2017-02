Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Manchester City, avec Kevin De Bruyne présent tout le match et Vincent Kompany sur le banc toute la rencontre, s'est imposé 0-2 à Bournemouth, lundi soir en conclusion de la 25e journée de la Premier Ligue anglaise. Ce 9e succès obtenu en déplacement cette saison, grâce à un but de Raheem Sterling peu avant la demi-heure et un autre contre son camp de Mings (69e), permet aux hommes de Pep Guardiola de grimper de la 5e à 2e place du classement. Avec 52 points, ils se situent à 8 unités de Chelsea, le leader. Bournemouth reste 14e avec 26 points, six de plus que Hull premier relégable. Les Citizens ont d'emblée fait le siège des Cherries au Vitaly Stadium et après deux belles occasions manquées, Sterling a conclu sa 3e (0-1).

Manchester City a perdu Gabriel Jesus, blessé dès le premier quart d'heure et remplacé par Aguero. L'Argentin a ensuite assuré le succès des visiteurs en exploitant sa vitesse avant de voir son tir être détourné finalement dans son propre but par Mings.

EN ITALIE

La Lazio Rome, avec Jordan Lukaku sur le banc, a partagé l'enjeu avec l'AC Milan 1-1, lundi soir en conclusion de la 24e journée de la Serie A. L'ancien Anderlechtois Lucas Biglia a ouvert la marque pour les Romains, sur penalty, dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+1). Suso a évité aux Milanais de concéder une 4e défaite en 5 matchs en arrachant l'égalisation à la 85e minute d'une belle frappe croisée.

La Lazio est 6e avec 44 points. L'AC Milan gagne une place au 7e rang avec 41 points.