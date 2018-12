Découvrez toutes les performances de nos Belges expétriés.

EN ANGLETERRE

Man City fête le retour de De Bruyne par un succès

Absent des pelouses depuis un mois et demi en raison d'une blessure au genou, Kevin De Bruyne a disputé le dernier quart d'heure du duel entre Manchester City et Everton, remporté 3-1 par les Citizens. Grâce à ce succès l'équipe de Pep Guardiola (44 pts) reprend provisoirement la première place de Premier League après 17 journées en attendant le choc entre le leader Liverpool (42 pts) et Manchester United dimanche (17 heures belges).

Le 1er novembre dernier lors d'un match de Coupe de la Ligue face à Fulham, Kevin De Bruyne s'était blessé aux ligaments du genou gauche. Il venait à peine de sortir d'une blessure aux ligaments du genou droit survenue en août. Pour son retour, Guardiola a voulu le mettre dans les meilleures conditions et l'a fait entrer sur la pelouse quand le résultat était déjà acquis. Les Sky Blues avaient en effet marqué par trois fois grâce à Gabriel Jesus (22e et 50e) et Raheem Sterling (69e). Dominic Calvert-Lewin avait provisoirement réduit l'écart à la 65e minute. L'autre belge concerné par cette rencontre, Vincent Kompany, n'était pas sur la feuille de match.





Alderweireld vainqueur avec les Spurs

Dans les échappements de Manchester City et Liverpool, Tottenham a dû attendre les arrêts de jeu pour arracher les trois points face à Burnley grâce à un but de Christian Eriksen (90e+1). Présent 90 minutes, Toby Alderweireld était le seul Belge sur la pelouse. Blessé depuis plus d'un mois, Mousa Dembele était encore absent alors que Jan Vertonghen a dû déclarer forfait en raison d'un problème à la cuisse. En face, Steven Defour était lui absent à cause d'une blessure au genou. Au classement, les Spurs sont 3es avec 39 points alors que Burnley est 17e avec 12 points.





Kabasele gagne, Depoître joue tout

Christian Kabasele était pour sa part bien actif avec Watford, vainqueur 3-2 contre Cardiff. Le Diable Rouge a passé une première partie de rencontre tranquille avec les buts de Deulofeu (16e), Holebas (52e) et Quina (68e) mais a dû résister au forcing des Gallois, buteurs avec Hilett (80e) et Reid (82e) en fin de rencontre. Au classement, Watford se donne de l'air et occupe la 9e place avec 24 points, un point de moins que Wolverhampton (7e avec 25 pts). Les Wolves se sont imposés 2-0 contre Bournemouth. Leander Dendoncker était confirmé dans la sélection mais est resté sur le banc.

Du côté d'Huddersfield, Laurent Depoître a disputé toute la rencontre mais est resté muet lors de la défaite des siens 0-1 contre Newcastle. Isaac Mbenza est monté au jeu à la 77e minute. Huddersfield reste dans la zone rouge, à la 18e place avec 10 unités.

Enfin, Crystal Palace a obtenu un succès précieux 1-0 contre Leicester grâce à un but de l'ancien Anderlechtois Luka Milivojevic. Toujours privés de Christian Benteke, les Eagles montent à la 15e place avec 15 points.





EN ALLEMAGNE

'Gladbach et Hazard tenus en échec par Hoffenheim

Thorgan Hazard et le Borussia Mönchengladbach n'ont ramené qu'un point de leur déplacement à Hoffenheim samedi lors de la 15e journée de Bundesliga. Présent 90 minutes, le Diable Rouge n'est pas parvenu à se montrer décisif. 'Gladbach, 2e avec 30 points, voit ainsi le Bayern revenir à sa hauteur après le succès 0-4 des Bavarois contre Hanovre. Dortmund a l'occasion de porter son avance à 9 points en cas de succès contre Brême dimanche.

Le Fortuna Düsseldorf s'est pour sa part imposé 2-0 contre Fribourg. Du côté des Rouge et Blanc, Benito Raman a débuté la rencontre et s'est fait remplacer à la 71e minute. Dodi Lukebakio est quant à lui monté au jeu à la 87e. Entre-temps, le Turc Kaan Ayhan s'était chargé d'offrir la victoire au sien grâce à un doublé (55e et 79e). Düsseldorf quitte la dernière place et est désormais 16e de Bundesliga avec 12 points mais reste dans la zone rouge.





EN ESPAGNE

Januzaj monte au jeu

Adnan Januzaj est monté sur la pelouse à la 69e minute du duel perdu 1-0 par la Real Sociedad contre Getafe sur un but précoce de Jorge Molina (3e). Les Basques restent bloqué à la 13e place avec 19 points après 16 journées de Primera Division.