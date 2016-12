Diables Rouges Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Naples arrache un nul à la Fiorentina (3-3), Dries Mertens à nouveau buteur

Naples, invaincu depuis neuf rencontres, a arraché un nul dans les derniers instants de la rencontre au Stade Artemio Franchi de la Fiorentina (3-3) lors de la 18e journée de Serie A. Dries Mertens, qui a joué toute la rencontre, a une nouvelle fois été déterminant pour son équipe. Le Diable Rouge a inscrit le 2e but des siens, profitant d'une erreur défensive, avant de provoquer un penalty à la dernière seconde. Manolo Gabbiadini a transformé de justesse sa tentative, permettant à l'équipe de Maurizio Sarri de sauver un point (90e+4).

Le premier but de la rencontre était signé Lorenzo Insigne (25e) d'une magnifique frappe lointaine. Côté florentin, Federico Bernardeschi a inscrit un doublé (52e et 69e) avant que Mauro Zarate (82e) ne fasse 3-2. Pour Dries Mertens, c'est le 8e but en douze jours, le 11e de sa saison en championnat.





Praet monte à la 73e avec la Sampdoria

La Sampdoria de Dennis Praet, monté à la 73e, a été contrainte au match nul (0-0) contre l'Udinese de Sven Kums. L'ancien Gantois a remplacé à la 13e minute Emil Hallfredsson, blessé.





Nainggolan et la Roma gagnent

L'AS Rome de Radja Nainggolan, qui a joué toute la rencontre, s'est imposé 3-1 contre le Chievo Vérone au Stade Olympique de Rome. Les Romains, entraînés par Luciano Spalletti, ont bien redressé la tête après l'ouverture du score signée Jonathan de Guzman (0-1, 37e).

Les 'Giallorossi' sont d'abord revenus dans la partie grâce à Stephan El Shaarawy (1-1, 45e+1) avant de dérouler en seconde période, où Edin Dzeko (2-1, 52e) et Diego Perotti (3-1 s.p., 90e+3) ont trouvé le chemin des filets. A noter que Samuel Bastien est monté à la 59e minute pour le Chievo. Transféré par Anderlecht cet été, il a disputé ses premières minutes pour le club de la Vénétie.

Cette victoire, combinée au faux-pas de Naples, permet aux Romains, 38 points, de compter trois longueurs d'avance sur les Napolitains (35). La Juventus reste première avec 42 points. L'Udinese est 10e (25), la Sampdoria 13e (23).





EN ESPAGNE

Le Celta Vigo et Théo Bongonda en 8es de finale de la Coupe du Roi

Le Celta Vigo s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, éliminant jeudi l'UCAM Murcie (D2) sur l'ensemble des deux rencontres (1-0, 1-0). Théo Bongonda est monté à la 80e minute du match pour les 'Celticos'. Le Celta Vigo n'est pas tombé dans le piège de l'équipe de D2, s'imposant pour la deuxième fois sur le plus petit des écarts. Le seul but de la rencontre a été marqué par le Chilien Marcelo Diaz (29e).

L'équipe entraînée par l'Argentin Eduardo Berizzo rejoint, entre autres, le Real Madrid, le FC Barcelone, le FC Séville et l'Atletico Madrid au tour suivant.