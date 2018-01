EN ANGLETERRE

Courtois et Batshuayi forcés au replay par Norwich (0-0)

Sans Thibaut Courtois et Eden Hazard, Chelsea a été tenu en échec par Norwich (D2) samedi en 32e de finale de la Coupe d'Angleterre (0-0). Titulaire, Michy Batshuayi a cédé sa place à Alvaro Morata (74e) et peu après, Charly Musonda est monté au jeu à la place de Kenedy (78e). Ce match nul à Carrow Road signifie que les Blues affronteront de nouveau les Canaries, à Stamford Bridge cette fois, la semaine du 15 janvier.

Pour cette rencontre, Antonio Conte a fortement fait tourner son noyau alignant Willy Caballero dans le but, Kenedy et David Luiz, qui n'avait plus joué depuis le 22 novembre. Le coach italien a également donné sa place à Batshuayi. Tous ces changements n'ont pas donné grand-chose puisque les Blues n'ont pas tiré une seule fois convenablement au but en première période.

Malgré une domination dans le second acte, comme en témoigne les 14 tirs londoniens contre 4 pour Norwich, Chelsea n'est pas parvenu à trouver la faille dans la défense adverse.

De Bruyne monte au jeu en Cup et se qualifie

Manchester City, avec Kevin De Bruyne à partir de la 76e, s'est qualifié samedi pour les 16e de finale de la Coupe d'Angleterre au détriment de Burnley (4-1). Steven Defour est resté sur le banc des visiteurs, qui ont ouvert la marque par Ashley Barnes (25e, 0-1) . Sergio Aguero (56e, 58e), Leroy Sane (71e) et Bernardo Silva (82e) ont signé le succès des Citizens. Laurent Depoitre composait le duo d'attaque de Huddersfield lors de la qualification à Bolton (1-2). Rajiv van La Parra (21e) et Daniel Williams (52e) ont inscrit coup sur coup les deux buts des Terriers. Derik Osede a réduit la marque (64e) pour les Wanderers.

Kabasele qualifié mais averti

Christian Kabasele, qui a écopé d'un avertissement (30e), a joué l'intégralité de la rencontre dans l'axe de la défense de Watford face à Bristol City (D2). Les Hornets se sont imposés 3-0 grâce à Andre Carrillo (37e), Troy Deeney (57e) et Etienne Capoue (85e).

De Laet éliminé

Alors qu'ils ont rapidement mené à la marque par Kainan Davis (8e, 1-0), Aston Villa (D2) et Ritchie De Laet ont été remontés par Peterborough (D3). Jack Marriott (57e, 1-1), Ryan Tafazolli (83e, 1-2) et Marriott à nouveau (90e+3, 1-3) ont assommé les Villans.

Vermijl ne décolle pas du banc

Wycombe (D4) n'a pas fait le poids face à Preston (D2). L'ex-Standardman Marnick Vermijl est resté sur le banc chez les visiteurs, qui se sont promenés (1-5).

Odoi ne passe pas le 3e tour

Fulham (D2), avec Dennis Odoi à l'arrière gauche, s'est incliné 0-1 face à Southampton. James Ward-Prowse a inscrit l'unique but de la rencontre (29e).

Chair et QPR défaits par une D3

Malgré une ligne médiane à cinq avec le Belge Ilias Chair sur le côté gauche, QPR (D2) s'est laissé surprendre 0-1 par Milton Keynes (D3). Ousseynou Cisse, le milieu malien passé à Waasland-Beveren en 2015-2016, a marqué le but victorieux.









EN ESPAGNE

Carrasco débute la rencontre avec l'Atlético, victorieux

L'Atlético Madrid a pris la mesure de Getafe (2-0) samedi lors de la 18e journée de Liga. Titulaire, Yannick Carrasco a disputé 60 minutes de la rencontre qui a vu Diego Costa d'abord marquer puis se faire exclure. Il a suffi d'un but dans chaque période pour que les troupes de Diego Simeone s'imposent dans ce duel de formations madrilènes. Angel Correa (18e) et Diego Costa (68e) ont en effet trouvé le chemin des filets. Mais l'attaquant, de retour chez les Colchoneros après trois saisons passées à Chelsea, s'est également illustré par son comportement. D'abord auteur d'un coup de coude qui lui a valu un premier carton jaune, l'attaquant a été expulsé suite à la célébration de son but avec ses supporters, ce que l'arbitre a sanctionné d'un second jaune.

C'était la première rencontre de Diego Costa au Wanda Metropolitano, nouvelle enceinte du club. En milieu de semaine, il était monté au jeu lors du déplacement victorieux de l'Atlético à Lleida en Coupe du Roi (0-4).

Au classement du championnat, les Madrilènes sont deuxièmes avec 39 points. Leader, le FC Barcelone (45 pts) accueille Levante (16e, 18 pts) dimanche.





EN ITALIE

Mertens vianqueur mais pas décisif

Naples s'est facilement imposé samedi lors de la 20e journée de Serie A. Contre l'Hellas Vérone, auteur d'un seul tir cadré de la rencontre, les Napolitains l'ont emporté 2-0, grâce notamment à un assist de Dries Mertens, qui a joué toute la rencontre. Après une large domination stérile en première période, les 'Partenopei' ont trouvé la faille dans la défense adverse grâce à Dries Mertens. Sur corner, le Belge a trouvé la tête de Kalidou Koulibaly (1-0, 66e). Ensuite, Jose Callejon a doublé l'avance des siens, à la réception au deuxième poteau d'un centre de Lorenzo Insigne (2-0, 78e).

Festival de la Lazio avec Lukaku

La Lazio de Rome a enregistré une large victoire sur le terrain de la Spal (2-5) grâce à un Ciro Immobile des grands jours, auteur d'un quadruplé (19e, 26e, 41e et 51e). Luis Alberto (5e) avait ouvert le score pour les Romains alors que Mirco Antenucci a inscrit un doublé pour les promus (8e et 31e).

Praet, remplacé, s'incline face à la lanterne rouge

Dennis Praet, titulaire pour la 8e fois de rang pour la Sampdoria, a été battu par Benevento (3-2), lanterne rouge du championnat. Pourtant, le club génois menait 0-1 grâce à Caprari (45e+1) lorsque Praet est sorti du terrain à la 59e. Les 'Sorciers' ont inversé la tendance grâce à un doublé de Coda, d'abord en contre (1-1, 69e) puis sur un coup franc (2-1, 84e) provoqué par une faute qui a valu un carton rouge à Sala (83e). Benevento a fait 3-1 par Brignola (90e+1) avant que la Sampdoria ne réduise l'écart via Kownacki (3-2, 90e+5). C'est la 2e victoire de la saison pour Benevento, qui reste cependant dernier au classement.

Omeonga remplaçant

A noter que Stéphane Omeonga est monté à la 84e minute du côté de Genoa lors de la victoire des siens contre Sassuolo (1-0).

Au classement, Naples reste en tête avec 51 points, soit quatre longueurs de plus que la Juventus, qui joue samedi soir à Cagliari. La Lazio est 4e avec 40 points et un match de moins, la Sampdoria 6e (30 pts) et Genoa 14e (21 pts).