Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Naples et Dries Mertens dans le dernier carré de la Coupe d'Italie

Naples, actuellement en très grande forme, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant la Fiorentina 1-0 à domicile.

Titulaire indiscutable en championnat dans les rangs napolitains, Dries Mertens a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. Il aura fallu attendre la montée au jeu du Diable Rouge à la 64e pour voir le match s'emballer. Marek Hamsik a délivré un centre parfait en un temps sur la tête de José Callejon, qui a ouvert le score d'une reprise à bout portant (1-0, 71e). Les deux équipes ont terminé à dix suite aux exclusions d'Elseid Hysaj pour une deuxième carte jaune (90e) et la carte rouge directe d'Olivera (90e+4).

En demi-finale, Naples, qui reste sur huit victoires et un match nul toutes compétitions confondues, affrontera le vainqueur du choc entre la Juventus et l'AC Milan qui se tiendra mercredi.

Les deux derniers quarts de finale se disputeront la semaine prochaine. Le premier mettra aux prises mardi l'Inter Milan et la Lazio Rome alors que l'AS Rome recevra mercredi Cesena, dernière équipe de Serie B encore engagéee.





EN FRANCE

Le PSG de Meunier en finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire à Bordeaux

Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé à Bordeaux (1-4), mardi lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Thomas Meunier a joué toute la partie à l'arrière droit.

L'équipe d'Unai Emery, très en forme depuis la reprise avec quatre victoires en autant de rencontres et aucun but encaissé, a continué sur sa lancée contre les Girondins. Le PSG s'en est remis à deux de ses joueurs vedettes, Angel Di Maria et Edinson Cavani, pour alimenter le marquoir. L'Argentin a magnifiquement converti un coup franc lointain (19e) avant d'envoyer un tir dans le filet latéral (81e). Entre temps, l'Uruguayen a inscrit un doublé (60e et 74e), portant son total à 28 buts en 27 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Diego Rolan a marqué le seul but bordelais (32e).

En finale, disputée le samedi 1e avril prochain au Parc OL de Lyon, le PSG retrouvera le vainqueur de la rencontre entre l'AS Monaco et l'AS Nancy Lorraine, disputée mercredi soir.





EN ANGLETERRE

Brighton et Sébastien Pocognoli reprennent la tête de la Championship

Brighton s'est imposé face à Cardiff (1-0) mardi lors de la 27e journée de Championship, deuxième division anglaise. Sébastien Pocognoli, prêté par West Bromwich Albion jusqu'en fin de saison, a disputé toute la rencontre au poste d'arrière gauche.

Le seul but de la rencontre est signé Tomer Hemed (73e). Les 'Seagulls' reprennent, avec 60 points, la tête du championnat. Newcastle et son gardien belge Matz Sels sont en embuscade (58 pts).

A noter que Denis Odoi est resté sur le banc de Fulham lors de la défaite des siens à Reading (1-0). Reading, 3e, a marqué l'unique but du match grâce à Roy Beerens (49e). Fulham a manqué la conversion d'un penalty en toute fin de rencontre (90e). Les 'Cottagers' sont 9e avec 40 points, à cinq longueurs de la 6e place, synonyme de play-offs pour la montée en Premier League.





EN TURQUIE

Quintuplé de Podolski, Cavanda et Galatasaray qualifiés en Coupe

L'attaquant allemand Lukas Podolski s'est régalé mardi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de Turquie.

'Poldi' a inscrit cinq des six buts de Galatasaray, qui s'est facilement imposée 6-2 contre Erzincanspor, club de D4. Luis Pedro Cavanda est monté à la 72e minute de la rencontre.

Mi-décembre, Galatasaray n'était pas parvenu à s'imposer sur le terrain de Erzincanspor (1-1). Cette fois, les Stambouliotes n'ont pas fait dans la dentelle, passant 6 buts à leur adversaire. C'était déjà 2-0 après 10 minutes suite à un doublé de Podolski (4e et 10e) mais Erzincanspor est revenu dans la partie grâce à Dulger (15e) et Ergun (25e). Rodrigues a redonné l'avance aux siens (27e) avant que Lukas Podolski n'ajoute trois nouveaux buts à son compteur (50e, 55e et 63e).

Deuxième de son groupe avec 11 points derrière Tuzlaspor (13 pts, D3), le 'Gala' s'est qualifié pour les 1/8e de finale. Erzincanspor (7 pts, D4) et Elazigspor (2 pts, D2) sont éliminés.