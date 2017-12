EN ANGLETERRE

Manchester United cale face à Southampton, Lukaku évacué sur civière

Manchester United a concédé un troisième partage de rang face à Southampton (0-0) samedi lors de la 21e journée de Premier League. Titulaire, Romelu Lukaku a dû quitter ses partenaires sur civière après 10 minutes. Le Diable Rouge a été victime d'un coup à l'arrière du crâne dans un duel aérien avec Wesley Hoedt.

Les Red Devils pensait prendre les trois points grâce à Pogba mais l'arbitre annulait le but du Français pour une position de hors-jeu justifiée (80e). Peu inspirés offensivement, les hommes de José Mourinho concèdent un troisième partage de rang et voient Chelsea s'emparer de la deuxième place après sa victoire 5-0 face à Stoke cet après-midi. Manchester City, qui jouera dimanche à Crystal Palace, garde la tête avec 58 points et compte treize unités d'avance sur Chelsea.

Hazard, au repos, assiste à la balade de Chelsea

Mis au repos en vue de la rencontre importante de mercredi prochain à Arsenal, Eden Hazard est resté 90 minutes sur le banc lors de la victoire de Chelsea sur Stoke samedi après-midi (5-0). Thibaut Courtois était titulaire dans les cages tandis que Michy Batshuayi est monté au jeu à la 72e minute.

Sans leur maître à jouer, les Blues avaient déjà tué tout suspense en menant 3-0 après 23 minutes. Rüdiger (4e), Drinkwater (9e) et Pedro (23e) s'étaient chargés de faire trembler les filets. En deuxième période, Willan sur penalty (73e) et Zappacosta (90e) donnaient au score son allure définitive. Thibaut Courtois, pour sa part, a passé une après-midi tranquille puisqu'il n'a eu qu'un arrêt à faire. Du côté de Stoke, le jeune Belge Julien Ngoy est monté au jeu après 72 minutes et a disputé ses premières minutes de la saison. Chelsea (45 points) s'empare provisoirement de la deuxième place au détriment de Manchester United (43 points) qui reçoit Southampton en début de soirée.

Mignolet remplaçant voit son concurrent encaisser après trois minutes

Victime de la rotation des gardiens mise en place par Jürgen Klopp, Simon Mignolet a pris place sur le banc de Liverpool pour le match face à Leicester. Mal en point après l'ouverture du score de Vardy (3e), les Reds étaient sauvés par un doublé de Mohamed Salah (53e et 76e) en deuxième période pour s'imposer 2-1. L'Egyptien a inscrit ses 16e et 17e buts de la saison et revient à une longueur d'Harry Kane au classement des buteurs.

Depoitre et Defour se neutralisent

Après son nul à Manchester United lors du Boxing Day, Burnley se rendait à Huddersfield samedi. Les deux équipes se sont quittées sur un nul blanc 0-0. Laurent Depoitre (Huddersfield) et Steven Defour (Burnley) ont tous les deux disputé l'entièreté de la partie.

Kabasele s'incline face à des relégables

Watford, avec Christian Kabasele pendant 90 minutes, s'est incliné 1-2 face à Swansea. Carillo (11e) avait ouvert le score pour les Hornets avant qu'Ayew (86e) et Narsingh (90e) n'offrent la victoire à Swansea dans une fin de match folle. Les Gallois (16 points) grimpent à la 19e place et reviennent à deux points de Crystal Palace (18 points), premier non-reléguable.





EN ITALIE

Nainggolan et la Roma coincent

L'AS Roma a terminé l'année par un partage 1-1 contre Sassuolo, samedi, dans le cadre de la 19e journée du championnat d'Italie. Radja Nainggolan a joué tout le match dans les rangs romains.

La Roma a ouvert le score grâce à un tir du gauche de Pellegrini (31e). Missiroli a égalisé de la tête à la 78e minute.

Les Romains ont encore fait trembler les filets à deux reprises, mais les buts de Dzeko (71e) et Florenzi (86e) ont été annulés suite à l'intervention du VAR pour des positions de hors-jeu.

Nainggolan a tenté plusieurs fois sa chance de loin. Sa meilleure occasion est survenue à la 56e minute lorsque le gardien Consigli s'est détendu pour détourner sa frappe.

La Roma, qui compte un match de moins, reste bloquée en quatrième position avec 39 points, 9 de moins que le leader, Naples. Sassuolo, 21 points, est 14e.

Praet et la Samp s'imposent au bout du suspense

La Sampdoria est venue à bout de la SPAL en fin de match (2-0). Quagliarella a marqué les deux buts de la 'Samp' dans les arrêts de jeu. D'abord sur penalty (90e+2) puis au terme d'un mouvement collectif rapide (90e+4).

Très actif tant offensivement que défensivement, Dennis Praet s'est créé une occasion à la 54e minute. Son tir a échoué de peu à côté.

La Samdporia, 30 points et une rencontre de retard, est 6e. La SPAL, promue cette saison, occupe la 15e position avec 15 points, autant que Crotone, premier relégable.

Miangue exclu pour Cagliari

Cagliari s'est imposé 1-2 sur la pelouse de l'Atalanta. Senna Miangue était titularisé dans les rangs sardes, qui ont fait la différence en début de rencontre par Pavoletti (6e) et Padoin (23e). Gomez a réduit l'écart en fin de partie (90e+1). Miangue a été exclu dans les derniers instants du match après avoir reçu une deuxième carte jaune (90e+5). Timothy Castagne est resté tout le match sur le banc de l'Atalanta.

L'Atalanta est 9e (27 points). Cagliari, 20 points, remonte en 15e position.

La Lazio, avec Jordan Lukaku, ramène un point de son déplacement à l'Inter

L'Inter Milan et la Lazio Rome se sont quittés dos-à-dos samedi soir lors de la 19e journée en Serie A (0-0). Sur le banc au coup d'envoi, Jordan Lukaku est monté au jeu à la 58e minute pour les Biancocelesti. Avec ce partage, la Lazio, cinquième avec 37 unités, revient à deux points de l'AS Rome, son éternel rival, quatrième (39). L'Inter Milan reste troisième avec 41 points mais pourrait voir la Juventus se détacher à la deuxième place. Le club turinois, 44 points, se rend à l'Hellas Vérone samedi à 20h45 et peut prendre six points d'avance sur l'Inter en cas de victoire. Naples et Dries Mertens sont toujours en tête avec 48 unités.

EN ECOSSE

Boyata et le Celtic partagent face aux Rangers rivaux

Le Celtic, avec Dedryck Boyata aligné toute la rencontre, et les Glasgow Rangers se sont quittés sur un score vierge, samedi, dans le choc de la 22e journée du championnat d'Ecosse.

Le Celtic s'est créé deux belles occasions en première période, par Forrest (13e) et Sinclair (45e+1).

En seconde période, le gardien du Celtic Gordon a dû sortir le grand jeu sur une volée de Tavernier (47e) et une tête à bout portant de Morelos (68e).

Le Celtic reste invaincu dans le derby de Glasgow en Championnat d'Écosse depuis 2012.

Le Celtic est toujours en tête du championnat (51 points), mais pourrait voir Aberdeen, 42 points, revenir à 6 longueurs en cas de succès contre Heart of Midlothian. Les Rangers sont troisièmes (40 points).