L'AS Monaco, champion de France en titre, a remporté le premier match de la saison 2017-2018 de Ligue 1. Les Monégasques se sont imposés 3-2 face à Toulouse.

Youri Tielemans est monté au jeu à la 87e minute à la place du Colombien Falcao. Le Belge s'est illustré d'un contrôle de balle qui n'est pas passé inaperçu.

A noter qu'en montant sur la pelouse, il a également fait un gros bisou à Falcao.

Toulouse a réalisé un départ en trombe en inscrivant le premier but de la saison via Zinedine Machach (6e). Moncaco a répondu à la 28e minute via Jemerson mais Andy Delort a replacé les Toulousains devant à la 53e minute. Les hommes de Leonardo Jardim ne se sont pas laissés abattre et sont finalement parvenus à décrocher la victoire grâce aux buts de Radamel Falcao (58e) et de Kamil Glik (70e). Kilyan Mbappé, très convoité par les clubs européens, était titularisé et a joué 75 minutes.

La première journée se poursuit ce week-end avec notamment le PSG qui fera ses débuts face à Amiens samedi (17h15) après l'acquisition pour 222 millions d'euros de l'attaquant brésilien Neymar.

Thorgan Hazard buteur mais battu avec Gladbach face à Leicester

Le but de Thorgan Hazard en ouverture de deuxième période (46e) n'aura pas suffi au Borussia Mönchengladbach pour venir à bout de Leicester City vendredi soir lors d'un match amical disputé à Leicester en Angleterre. Les Foxes se sont en effet imposés 2-1 grâce à un doublé de leur joueur star Jamie Vardy (67e et 74e).

Le Diable Rouge a surpris le gardien de Leicester Kasper Schmeichel d'une belle frappe enroulée du droit qui a terminé sa course en lucarne.

Le Borussia Mönchengladbach recevra Cologne le 20 août prochain lors de la première journée de Bundesliga. Leicester City ira quant à lui à l'Emirates Stadium le 11 août afin de défier Arsenal.