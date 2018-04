EN ITALIE

Nainggolan buteur?

Radja Nainggolan a trouvé la voie du but pour la 4e fois de la saison samedi face à la Spal lors de la 34e journée de Serie A. Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but de l'AS Roma qui s'est imposée 0-3 sur le terrain de la Spal malgré l'absence de plusieurs titulaires.

Favorisés par un but contre son camp de Vicari (33e) en première mi-temps, les Romains ont accéléré en début de deuxième période. Nainggolan a alors repris victorieusement un ballon bondissant pour l'expédier dans le petit filet d'une demi-volée puissante (55e). La question: sa frappe a-t-elle été légèrement déviée par son équipier Schick? Selon le twitter de la Roma mais aussi la Gazetta, c'est bien Nainggolan le buteur. Mais d'autres sources attribuent le but à Schick. A vous de vous faire votre propre avis en visualisant les images... Fort heureusement pour le Diable, le compte officiel de la Serie A lui accorde la réalisation!

Cinq minutes plus tard, le 'Ninja' a décalé Pellegrini sur le flanc droit romain avant que celui-ci n'adresse un centre parfait pour le coup de tête du 0-3 signé Patrick Schick (60e). Placé dans une position offensive derrière le buteur tchèque, Nainggolan a été remplacé à la 74e minute.

Troisième de Serie A avec 67 points, trois de plus que la Lazio qui joue dimanche, la Roma retrouve la victoire en championnat après trois matches et se prépare aux mieux pour la demi-finale aller de Ligue des champions mardi à Anfield Road contre Liverpool.





EN ANGLETERRE

Liverpool contraint au nul à West Bromwich Albion

Liverpool a partagé l'enjeu (2-2) à The Hawthorns contre West Bromwich Albion, samedi lors de 35e journée de Premier League. Sans Simon Mignolet, une nouvelle fois sur le banc, les Reds, qui menaient 0-2, ont été remonté dans les dernières minutes. Blessé, Nacer Chadli n'était pas sur la feuille de match. Danny Ings a ouvert le score (4e) pour Liverpool avant que l'Egyption Mohamed Salah n'inscrive le 0-2 à la 72e, égalant le record du nombre de buts dans une saison (à 38 matches) avec un 31e but en championnat. L'Egyptien, qui dispute sa première saison avec les "Reds", rejoint ainsi Alan Shearer (Blackburn, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-2008) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014), eux aussi, à 31 réalisations. Il lui reste trois journées pour battre ce record.

Liverpool a toutefois été contraint au partage après des réalisations de Jack Livermore (79e) et Jose Rondon (88e). Les troupes de Jürgen Klopp sont 3e avec 71 points alors que WBA reste dernier avec 25 points.