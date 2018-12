Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Naples maîtrise facilement Frosinone, Mertens au repos avant Liverpool

Le Napoli s'est défait sans problèmes de Frosinone (4-0) samedi après-midi lors de la 15e journée du championnat d'Italie. Au même titre que d'autres titulaires habituels, Dries Mertens est resté sur le banc toute la rencontre, lui qui avait eu du temps de jeu dans chacun des 14 matches précédents.

Face à l'avant-dernier de Serie A, Naples a rapidement débloqué la situation en trouvant la voie du but dès la 7e minute via Piotr Zielinski. Adam Ounas a porté l'avance des 'Partenopei' à deux buts juste avant la pause (40e). Arkadiusz Milik s'est chargé de terminer le travail grâce à un doublé (68e et 85e).

Au classement, les hommes de Carlo Ancelotti restent à 9 points de la Juventus mais comptent désormais une avance de six points sur le troisième, l'Inter, battu justement par les Turinois vendredi soir.

Les Napolitains peuvent donc préparer sereinement le déplacement important de mardi soir à Anfield Road pour un duel crucial face à Liverpool en vue d'une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions.





EN ALLEMAGNE

Witsel et Dortmund empochent le derby de la Rühr et demeurent invaincus

Le Borussia Dortmund est allé s'imposer à Gelsenkirchen face à Schalke 04 dans le bouillonnant derby de la Rhür comptant pour la 14e journée de Bundesliga. L'équipe d'Axel Witsel, présent 90 minutes au cœur de l'entre-jeu des 'Borussen', a gagné 1-2 et conforte son avance en tête de championnat.

Sur cette pelouse hostile, ce sont les hommes de Lucien Favre qui ont frappé les premiers en prenant l'avance à la 7e minute sur un coup de tête de Thomas Delaney. Schalke 04 est parvenu à égaliser à l'heure de jeu sur penalty grâce à Daniel Caligiuri (61e). Imperturbable, Dortmund n'a pas paniqué et est repassé devant défitivement grâce au jeune Jadon Sancho (74e).

Invaincu en Bundesliga, le Borussia compte 9 points d'avance sur le Bayern, lui aussi vainqueur face à Nuremberg (3-0). Le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard recevra Stuttgart dimanche pour tenter de revenir à 7 points de la tête.

De son côté, Koen Casteels et Wolfsburg ont pris un bon point face à Hoffenheim (2-2). Le gardien des Diables rouges n'a rien pu faire face aux essais de l'ancien standardman Ishaak Belfodil (4e) et de Andrej Kramaric (71e). Entre ces deux buts, Wolfsburg avait lui aussi trouvé le chemin des filets sur un but contre son camp d'Ermin Bicakcic (28e) et une frappe de Daniel Ginczek (31e). Au classement, les Loups sont 9es avec 19 points.