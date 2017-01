EN ANGLETERRE

Origi marque... mais Liverpool éliminé de la FA Cup!

Liverpool s'est incliné (1-2) à Anfield Road contre Wolverhampton, club de Championship, lors des seizièmes de finale de la FA Cup, samedi. Titulaire et buteur, Divock Origi a joué l'intégralité de la rencontre. Les 'Reds' de Jürgen Klopp, qui restaient sur une défaite en championnat et une élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue, accueillaient les 'Wolves' avec une équipe quelque peu remaniée. En effet, c'est sans Simon Mignolet, Emre Can, James Milner, Philippe Coutinho ou encore Daniel Sturridge que Liverpool débutait la partie.

C'est d'ailleurs après 52 secondes de jeu que Wolverhampton va ouvrir le score grâce à une tête de Richard Stearman (0-1, 1e). Avant la mi-temps, Andreas Weimann a doublé la marque sur une rapide contre-attaque (0-2, 41e).

Liverpool a ensuite fait monter trois atouts offensifs en cours de seconde période. Dominateurs, comme en témoigne les 79% de possession de balle, les 'Reds' vont finalement y croire suite à un but de raccroc de Divock Origi, bien servi par Sturridge au petit rectangle (1-2, 86e). C'est le 8e but de la saison du Diable Rouge.

Jusqu'au bout du suspense, les 'Wolves' ont plié mais n'ont pas rompu, se qualifiant pour les huitièmes de finale de la prestigieuse FA Cup.





Vincent Kompany titulaire en Coupe contre Crystal Palace

Vincent Kompany effectue son retour dans le onze de base de Manchester City après un peu plus de deux mois. Le Diable Rouge est titularisé par Pep Guardiola pour le match de FA Cup sur la pelouse de Crystal Palace, samedi. Kevin De Bruyne prend lui place sur le banc des 'Citizens'. En face, Christian Benteke est titularisé.

Kompany était sorti le 19 novembre dernier lors d'un match de championnat justement contre Crystal Palace (victoire 1-2). Au cours de cette rencontre, il était entré en collision avec son gardien Claudio Bravo. Quelques jours plus tard, City avait annoncé que le capitaine des Diables Rouges souffrait d'une blessure au genou. Son absence avait été estimée à quatre à six semaines.