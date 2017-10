EN ALLEMAGNE

Origi marque mais Wolfsburg partage contre Leverkusen

Le Bayer Leverkusen et Wolfsburg se sont neutralisés 2-2 dimanche lors de la 8e journée de Bundesliga. Koen Casteels et Divock Origi étaient tous les deux titulaires dans les rangs des Loups. L'attaquant des Diables Rouges a même inscrit son deuxième but en championnat en marquant le but du 1-1 à la 44e minute. Landri Dimata, monté au jeu à la 71e minute à la place de Blaszczykowski. Origi a été remplacé par Oshimen à la 84e.

Le Bayer aura mené par deux fois durant cette rencontre. Lars Bender a d'abord donné l'avantage aux siens à la 29e minute des suites d'un corner avant que Divock Origi n'égalise de la tête en remportant habilement son duel aérien avec les défenseurs adverses sur un centre venant de la droite.

À l'heure de jeu, Alario a replacé Leverkusen aux commandes mais Blaszczykowski a inscrit le but du 2-2 définitif à la 69e.

Au classement, Wolfsburg ne progresse pas beaucoup et est 14e avec 8 points. Leverkusen occupe la 12e place avec 9 points.





EN ANGLETERRE

Mirallas entre en fin de match lors du partage d'Everton

Everton n'a pas fait mieux qu'un partage 1-1 face à Brighton & Hove Albion dimanche lors de la 8e journée de Premier League. Menés au score suite au but de l'ancien standarman Anthony Knockaert (82e), les Toffees sont finalement parvenus à ramener un point grâce à un goal sur penalty de Wayne Rooney (89e). Kevin Mirallas est monté au jeu à la place de Leighton Baines à la 83e minute de jeu.

Ce partage in extremis ne permet pas à Everton de s'extraire des bas-fonds de Premier League. L'équipe de Mirallas est 16e avec huit points tout comme Brighton.





EN ITALIE

Praet autoritaire et à l'assist avec la Sampdoria face à l'Atalanta

La Sampdoria s'est relancée dans la course à l'Europe en s'imposant face à l'Atalanta dimanche dans le cadre de la 8e journée du championnat d'Italie (3-1). Auteur de l'assist sur le 3e but génois, Dennis Praet a joué tout le match tandis que Thimothy Castegne est resté sur le banc avec l'équipe de Bergame.

Bryan Cristante a pourtant inscrit le premier but de la rencontre pour l'Atalanta (21e, 0-1). Mais les Génois ont dominé la seconde période et ont arraché la victoire par Duvn Zapata (56e, 1-1), Gianluca Caprari (59e, 2-1) et Karol Linetty (68e, 3-1) sur passe de Praet. Après un début hésitant à l'image de son équipe, l'ex-Anderlechtois a pris en charge Marten De Roon, qui arrachait tous les ballons au milieu du jeu. Praet a remporté son duel face au Néerlandais de l'Atalanta. Au classement, la Sampdoria (14 points) occupe la 6e place et l'Atalanta (9 points) recule en 12e position.

Genoa a arraché son premier succès de la saison à Cagliari (2-3). Andrey Galabinov (8e, 0-1) et Adel Taarabt (35e, 0-2) ont porté les Génois au commandement. A la reprise, Leonardo Pavoletti a relancé le suspense (48e, 1-2) mais Luca Rigoni a redonné plus d'aise aux visiteurs (75e, 1-3). Joao Pedro a de nouveau réduit l'écart pour les visités (78e, 2-3). A Cagliari, Senna Miangue est resté sur le banc tandis que Stéphane Omenonga est monté au jeu chez les vainqueurs (85e). Au classement, Genoa (5 points) monte à la 5e place et Cagliari (6 points), qui a subi sa 4e défaite d'affilée, est 14e

Sassuolo et Chievo Vérone, avec Samuel Bastien sur le banc, ont partagé l'enjeu (0-0). Les deux équipes restent sur leurs positions: Sassuolo (5 points) est 18e et Chievo (12 points) 10e.





EN FRANCE

Après avoir pris l'avance par Prejuce Nakoulma (45e+1, 0-1), le FC Nantes a vu les Girondins revenir au marquoir grâce à Malcom (47e, 1-1) Globalement dominés, les Canaris ont su faire le dos rond pour aligner un septième match d'affilée sans défaite. Monté au jeu (73e), Yassine El Ghanassy a eu un impact positif pour Nantes, qui est 4e (17 points). Bordeaux (16 points) rétrograde en 7e position.

Premier but d'Isaac Mbenza avec Montpellier, vainqueur contre Nice

L'ancien Standardman a doublé la marque pour le club de l'Hérault au terme d'un contre rondement mené. Après avoir fixé son défenseur, il a trompé le portier niçois d'une frappe placée dans le petit filet opposé.

Avec cette victoire, Montpellier dépasse son opposant au classement et remonte à la onzième place de Ligue 1.

EN ESPAGNE

La Corogne, avec Zakkaria Bakkali à partir de la 83e, a pris un point à Eibar (0-0). Les deux formations restent côte à côte au classement: La Corogne (8 points) est 15e juste devant Eibar (7 points).





AUX PAYS-BAS

Azzaoui buteur avec Willem II

Aux Pays-Bas, plusieurs belges étaient engagés dans l'après-midi. Avec Willem II, Ismail Azzaoui a marqué son premier but de la saison en inscrivant le but du 2-1 à la 60e minute lors de la victoire 3-1 des siens face à Twente. Le Belge était monté au jeu à la mi-temps à la place de l'autre belge de l'équipe Jordy Croux. En face, le gardien Jorn Brondeel était titulaire et a donc dû se retourner à trois reprises.

L'AZ Alkmaar de Stijn Wuytens (90 minutes sur la pelouse) a quant à lui partagé 1-1 contre Groningen et Kevin Begois qui est resté sur le banc.

Enfin, dans les rangs du Venlo, Leroy Labylle a joué toute la rencontre au poste de latéral gauche, battu lourdement 2-5 contre le PSV.

Au classement Willem II (6 points) quitte sa position de lanterne rouge et monte à la 17e place. Twente est 15e également avec 6 points. L'AZ Alkmaar (7e avec 13 points) et Venlo (9e avec 12 points) sont tranquillement en milieu de classement.





EN TURQUIE

Theo Bongonda était remplaçant lors de la lourde défaite de Trabzonspor 1-6 contre Akhisar Belediye, un match qui comptait pour la 8e journée de Super Lig. Au classement, Trabzonspor est 11e avec 9 points alors qu' Akhisar Belediye est 4e avec 16 points.





EN RUSSIE

Maxime Lestienne était titulaire et a été remplacé après 61 minutes avec le Rubin Kazan lors du match de la 13e journée de Premier League russe contre Rostov. La rencontre s'est terminée 0-1 en faveur de l'équipe de Lestienne grâce à un but de l'ancien international français Yann M'Vila (67e). Au classement, le Rubin Kazan est 9e avec 17 points. Rostov est 10e avec 16 points.