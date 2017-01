La Sampdoria a battu l'AS Rome 3-2 dimanche au Stade Luigi Ferraris pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie. Dennis Praet, qui a joué 62 minutes, a marqué son premier but pour le club génois.

Côté romain, Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen ont joué l'intégralité de la rencontre. La 'Louve' a ouvert le score à la 5e minutre grâce à Bruno Peres. Dennis Praet, arrivé en Italie à l'été 2016, a marqué son premier but avec la Sampdoria d'une reprise en un temps (21e).

Edin Dzeko a donné l'avance aux Romains à la 66e mais des buts coup sur coup de Patrick Schick (71e) et de Luis Muriel (73e) ont permis à la Sampdoria de s'imposer. C'était la première titularisation de Vermaelen depuis le 22 décembre dernier.

Senna Miangue, prêté par l'Inter à Cagliari lors du mercato hivernal, est monté à la 78e du match disputé contre Bologne (1-1). Mattia Destro a ouvert la marque (64e) pour Bologne mais Marco Borriello a égalisé dans le temps additionnel (90e+2).

A noter que Sven Kums, victime d'une blessure musculaire, n'était pas sur la feuille de match lors de la victoire de l'Udinese contre l'AC Milan (2-1).

Au classement, l'AS Rome reste 2e avec 47 points alors que la Sampdoria est 13e avec 27 unités. L'Udinese est 10e (28), Cagliari 14e (27e).





Dries Mertens a marqué le but égalisateur de Naples contre Palerme. Le Diable Rouge a profité d'une erreur d'appréciation du gardien adverse, Josip Posavec, pour ouvrir le compteur buts de Naples dans ce match.

ANGLETERRE

Opposé à Wigan au quatrième tour de la FA Cup, Manchester United a pu compter sur le Diable rouge pour se mettre sur les bons rails.

De nouveau titulaire avec les Mancuniens, aux côtés du revenant Bastian Schweinsteiger, le milieu de terrain a inscrit le premier but de la rencontre juste avant la pause.

Sur un centre venu de la droite des pieds de... Schweini, Fellaini s'est imposé de manière assez simple face au jeune défenseur Kyle Knoyle, assez naïf dans son duel.

Au second poteau, l'ancien joueur du Standard reprenait avec force le centre de son partenaire et propulsait le cuir au fond des filets de l'équipe victorieuse de la Coupe en 2013. Un ancien vainqueur qui est éliminé de la FA Cup après un 4-0 bien tassé.





FRANCE

Nill De Pauw est monté à la 61e minute du match perdu par Guingamp à Nice (3-1). C'est d'ailleurs l'ancien joueur de Lokeren qui a délivré l'assist sur l'unique but de l'EAG, signé Jimmy Briand (63e). Alessane Pléa (11e), Jean-Michel Seri (38e) et Mario Balotelli (87e) ont marqué pour les 'Aiglons'.

Nice a repris provisoirement la tête du classement avec 49 points alors que Guingamp est 7e (31). Dimanche soir, Monaco (2e, 48 pts) et le Paris Saint-Germain (3e, 45) s'affronteront au Stade Louis II dans le choc de la journée.





CHYPRE

Igor de Camargo a marqué le premier but de l'APOEL Nicosie lors de la victoire des siens en deplacement à l'Achnas (2-3). Le club de la capitale conserve la tête du classement avec 52 points.





ECOSSE

Le Celtic Glasgow n'aura pas été inquiété par Hearts of Midlothian (4-0) dimanche au Celtic Park pour le compte de la 22e journée de Premiership écossaise. Dedryck Boyata a signé sa troisième titularisation de rang. Écarté pendant près de quatre mois suite à une blessure, le Diable Rouge Dedryck Boyata a signé sa troisième titularisation de rang dans l'axe défensif des 'Bhoys'. Très rarement mis en difficulté, le Celtic a marqué à quatre reprises grâce à Calum McGregor (29e), Scott Sinclair (77e et 90e+1) ainsi que Patrick Roberts (80e).

Au classement, le Celtic est très largement en tête avec 64 points alors que son sempiternel rival, les Glasgow Rangers, pointent à la deuxième position (42 pts).





PAYS-BAS

Dylan Seys a participé à la victoire de Twente en déplacement à Zwolle (1-2). Le jeune attaquant de 20 ans, prêté par le Club de Bruges aux Pays-Bas, a marqué le premier but de son équipe à la 8e. Queensy Menig a égalisé pour Zwolle (31e) mais Oussama Assaidi a donné la victoire aux 'Tukkers' à la 55e.

Stijn Wuytens et l'AZ Alkmaar se sont inclinés 2-1 à Vitesse Arnhem. Lewis Baker (10e) et Nathan (51e) ont marqué pour Vitesse, Alkmaar a sauvé l'honneur sur un but contre son camp de Guram Kashia (64e).

Au classement, l'AZ est 5e avec 32 points alors que Twente est 8e (30 pts).