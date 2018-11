EN ALLEMAGNE

Un but et un assist pour Thorgan Hazard (Gladbach) vainqueur de Hanovre (4-1)

Le Borussia Mönchengladbach, avec un bon Thorgan Hazard, s'est facilement imposé 4-1 face à Hanovre, qui a ouvert la marque d'entrée de jeu par Bobby Wood (1e, 0-1). Thorgan Hazard a égalisé (7e, 1-1) et a donné la passe décisive sur le troisième but de Lars Stindl (58e, 3-1).

Entre-temps, Gladbach avait repris le commandement grâce à Michael Lang (44e, 2-1). A peine monté au jeu (75e), Denis Zakaria a alourdi l'addition (77e, 4-1). Après 12 journées, le Borussia est deuxième avec 26 points, quatre de moins que le Borussia Dortmund d'Axel Witsel.





EN ITALIE

Dennis Praet (Sampdoria) partage les points dans le derby génois

Le "Derby della Lanterna" entre les grands rivaux de la Genoa et de la Sampdoria s'est soldé par un partage flatté 1-1 pour 'Samp' de Dennis Praet, dimanche soir lors de la 13e journée de la Serie A de football, le championnat d'Italie.

Le Polonais Krzysztof Piatek (17e) a effacé, sur penalty, le premier but de Fabio Quagliarella (8e). Dennis Praet a joué le match pour la Sampdoria. Dans l'équipe adverse, le Liégeois Stéphane Omeonga, est demeuré sur le banc.

Au classement, la Sampdoria est douzième avec 16 points, Gênes est 13e à un point.





Jordan Lukaku monte au jeu face à l'AC Milan

En Italie, la Lazio et l'AC Milan ont partagé l'enjeu dimanche au terme d'un duel comptant pour la 13e journée (1-1). Jordan Lukaku est monté au jeu chez les Romains (65e) alors que le score était toujours de 0-0. Franck Kessie (78e, 0-1) a donné l'avance aux Milanisti et Joaquin Correa a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+4, 1-1). Au classement, les deux antagonistes font du surplace: la Lazio (23 points) reste 4e et l'AC Milan (22) 5e.





Naples et Mertens bloqués par le lanterne rouge Chievo (0-0)

Naples a été bloqué à domicile par la lanterne rouge Chievo dimanche lors de la 13e journée du championnat d'Italie de football (0-0). Dries Mertens a joué toute la rencontre avec Naples et Sofian Kiyine est monté au jeu chez les visiteurs (62e). Avant la rencontre, Marek Hamsik été fêté pour avoir établi le record de rencontres avec le maillot napolitain (514). Malgré ce partage, Naples reste deuxième avec 29 points, huit de moins que la Juventus. Quant à Chievo, qui a débuté la compétition à moins trois, est positif pour la première fois: il compte une unité.





Mirallas joue 11 minutes

Bologne-Fiorentina s'est également terminé par un score vierge (0-0). Kevin Mirallas est monté au jeu (79e) mais n'a pas empêché les Florentins d'aligner un cinquième partage d'affilée. La Fiorentina (18 points) occupe la 10e position et Bologne (11) la 18e.





EN ANGLETERRE

Dendoncker et Depoitre s'affrontent mais restent sur le banc

En Angleterre, Huddersfield s'est imposé à Wolverhampton (0-2) grâce à un doublé d'Aaron Mooy (6e, 74e). Chez les visités, Leander Dendoncker est resté sur le banc tout comme Laurent Depoitre à Huddersfield. Par contre, Isaac Mbenza est monté au jeu dans les arrêts de jeu à Huddersfield pour gagner du temps (90e+3). Après 13 journées, Wolverhampton (16 points) est 11e et Huddersfield (10) est 14e avec à peine deux unités de plus que le premier descendant.





AUX PAYS-BAS

Utrecht a infligé un camouflet à De Graafschap (5-0). Van de Streek (14e), Janssen (17e), Kerk (24e) et Venema (80e, 89e) se sont partagé les buts. Monté au jeu à 20 minutes du terme, Cyriel Dessers n'a pas été en mesure d'en ajouter un. Après 13 journées, Utrecht (21 points) se retrouve 5e et De Graafschap (10) reste 17e et avant-dernier.





EN SUISSE

Grasshoppers s'est imposé 2-1 face à Saint-Gall notamment grâce à un but d'ouverture de Julien Ngoy (3e, 1-0). Prêté par Stoke City, Ngoy avait aussi marqué le 11 novembre lors de la victoire à Neuchâtel Xamax (2-3) et avait donné un assist. Nedim Bajrami a rapidement doublé l'écart (14e, 2-0) mais Tranquillo Barnetta a relancé le suspense (56e, 2-1). Saint-Gall (20 points) reste mieux classé: il est 5e alors que le club de Zurich (17) est 8e.





EN AUTRICHE

Boli Bolingoli-Mbombo et le Rapid Vienne se sont inclinés à domicile face à Linz (0-1). L'ex-ailier du Club Bruges a joué tout le match. Après 15 journées, le club de la capitale (16 points) est 8e.