EN ANGLETERRE

Batshuayi buteur!

Michy Batshuayi a profité de la FA Cup ce dimanche pour se refaire une santé du côté de Chelsea. Assez peu utilisé en championnat (où il a tout de même déjà inscrit un but), le Diable rouge a été titularisé par Antonio Conte pour affronter Peterborough.

Et les choses ne se sont pas trop mal passées pour l'attaquant puisqu'il a inscrit le second but des siens à la 43e. De quoi lui redonner de la confiance. Et le faire rester à Chelsea? L'avenir le dira...

A noter que pour ce match de FA Cup, Eden Hazard a été ménagé et placé sur le banc pour commencer. Banc sur lequel ne figurait par contre même pas Thibaut Courtois, également laissé au repos.





Tottenham qualifié, un replay pour les Reds

Tottenham a dû patienter pour signer sa qualification. A la 70e, Alderweireld a cédé sa place à Georges-Kevin N'Koudou, lequel a directement permis à Ben Davies d'ouvrir la marque (71e, 1-0). Heung-Min a envoyé les Spurs en 16e de finale (80e, 2-0).

Liverpool a dû se contenter d'un partage face à un adversaire de 4e division (0-0). En faisant dix changements, Jürgen Klopp a aligné la formation la plus jeune (21 ans et 296 jours) de l'histoire des Reds. Si elle a dominé, cette équipe a manqué de tranchant. Le rappel de Daniel Sturridge, Roberto Firmino et Adam Lallana en seconde période n'a pas résolu ce problème. Origi et ses équipiers n'ont pas vraiment posé de problème à Luke McCormick, le gardien de Plymouth.

Enfin Dennis Odoi a participé à la qualification de Fulham à Cardiff (1-2).





EN ITALIE

L'AS Rome, avec Nainggolan, s'impose 0-1 à Genoa

L'AS Rome a débuté l'année par une victoire à Genoa sur un autogoal d'Armando Izzo (0-1). Titulaire, Radja Nainggolan a cédé sa place à l'Argentin Leandro Paredes en fin de rencontre (88e). Grâce à ce succès, les Romains (41 points) reviennent à un point de la Juventus, qui compte deux matches de moins dont celui face à Bologne en soirée.

En l'absence de Konstantinos Manolas, Luciano Spalletti a aligné une défense à trois et placé Nainggolan derrière Diego Perotti et Edin Dzeko. Dès le départ, l'AS Rome a imprimé un rythme élevé et le duo d'attaque a eu plusieurs occasions d'ouvrir la marque. Mais c'est via Izzo, qui en est à son deuxième owngoal après celui dans le derby à la Sampdoria (2-1), que Rome a inscrit l'unique but de la rencontre (36e, 0-1).

En seconde période, les Romains se sont encore forgé plusieurs possibilités de but mais, sur un assist de Nainggolan, Dzeko a tiré sur le montant.

Notre compatriote a causé beaucoup de soucis à la défense génoise. En seconde période, Nainggolan s'est montré dévastateur: il a arraché pas mal de ballons dans les pieds des adversaires et a effectué de nombreuses sorties en solitaire ponctuées de bonnes passes mal exploitées par ses équipiers. Le Diable rouge a toutefois exagéré dans ses tentatives de la longue distance.





Sven Kums et l'Udinese battus par l'Inter sur un doublé de l'ancien Brugeois Perisic

L'Udinese s'est inclinée 1-2 face à l'Inter Milan, dimanche, dans le cadre de la 19e journée du championnat d'Italie. Sven Kums a joué 63 minutes dans les rangs de l'Udinese.

L'Udinese a ouvert le score après 17 minutes grâce à Jankto, bien servi par Fofana. L'Inter a égalisé juste avant la pause. Perisic a repris du gauche un centre d'Icardi et trompé Karnezis (47e+2).

L'ancien Brugeois a offert la victoire à l'Inter en fin de match: sur un coup-franc de Joao Mario, le Croate a envoyé, de la tête, le ballon au fond des filets, réalisant le doublé au passage (87e).

En attendant les derniers matches programmés ce dimanche, l'Inter (33 points) remonte à la 5e place. Pleinement relancés dans la course à l'Europa League après quatre victoires de rang, les Nerazzurri restent tout de même assez loin du podium, avec cinq longueurs de retard sur Naples (3e), victorieux 2-1 samedi face à la Sampdoria Gênes.

L'Udinese, 25 points, est dixième.