Chelsea a conforté sa place de leader de la Premier League en s'adjugeant le derby londonien contre Arsenal 3-1, samedi en début d'après-midi à Stamford Bridge en ouverture de la 24e journée de championnat.

Eden Hazard a porté la marque à 2-0 à la 53e minute, un but du capitaine des Diables Rouges qui ne doit rien à personne. Parti balle au pied de la ligne médiane, Hazard, sa conduite de ballon et ses dribbles ont rendu fou trois défenseurs des "Gunners" avant d'achever le travail d'une frappe croisée ras de sol imparable pour Petr Cech. Chelsea avait pris les devants dès la 13e minute. Sur un corner de Pedro, Diego Costa plaçait sa reprise de la tête sur la transversale et Alonso prolongeait le ballon dans le but.

A la 86e, Fabregas, qui avait remplacé Hazard une minute plus tôt, fixa la marque à 3-0 avant que Giroud, de la tête, ne sauve l'honneur des hommes d'Arsène Wenger et ne prive Thibaut Courtois d'un clean-sheet.

Michy Batshuayi est resté sur le banc des Blues.

Chelsea compte désormais 59 points. Tottenham, qui accueille Middlesbrough à 18h30, est 2e à 12 points. Arsenal, 3e également avec 47 points, est désormais sous la menace de Liverpool et Manchester United.





Romelu Lukaku a ouvert le score pour Everton face à Bournemouth. Après seulement une minute, le Diable a profité d'une récupération de son équipe et d'une bonne combinaison avec James McCarthy pour marquer d'une belle frappe enroulée du pied gauche.

A la 24e minute, on retrouve le même duo mais on inverse les rôles. Romelu Lukaku déborde sur le flanc droit et centre en retrait pour McCarthy qui profite d'un cafouillage dans le rectangle de Bournemouth pour doubler la mise.

Lukaku, décidément déchaîné dans ce match, inscrit un doublé à la 29e minute. Bien aidé par la défense de Bournemouth, il récupère le ballon devant Boruc et n'a plus qu'à ajuster le gardien polonais.

Mais le Diable ne s'est pas arrêté là puisqu'en deuxième mi-temps, il a encore planté deux buts à sa victime du jour, le pauvre Artur Boruc.





Nacer Chadli, aligné d'entrée pour West Bromwich Albion face à Stoke City ne s'est pas fait prier pour servir James Morrison d'une magnifique passe en profondeur.





Adnan Januzaj n'a lui non plus pas fait tache parmi les Diables engagés en Premier League aujourd'hui. Avec deux passes décisives, le Belgo-kosovar a participé grandement à la victoire de son équipe sur le terrain de Crystal Palace (0-4). Christian Benteke a disputé tout le match pour Palace sans parvenir à aider son équipe à remonter au score.





ALLEMAGNE

Le Borussia Mönchengladbach a largement dominé Fribourg (3-0) samedi pour le compte de la 19e journée de Bundesliga samedi. Titulaire, Thorgan Hazard a joué toute la partie pour le Borussia.

Les 'Poulains', quelque peu en difficulté lors du premier tour, enchaînent donc une deuxième victoire de rang. Si la première mi-temps a été laborieuse pour l'équipe de Dieter Hecking, la deuxième a vu Lars Stindl (73e), Raffael (78e) et Patrick Hermann (90e+2) trouver le chemin des filets.

Au classement, 'Gladbach remonte à la 10e place avec 23 unités alors que Fribourg stagne à la 8e (26).