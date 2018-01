EN ANGLETERRE

Vertonghen buteur... plus de 4 ans après!

Tottenham s'est facilement qualifié pour les 16e de finale de la Coupe d'Angleterre en écartant Wimbledon (D3) 3-0 dimanche. Jan Vertonghen s'est mis en évidence en inscrivant le troisième but des Spurs après un doublé d'Harry Kane.

Dans une partie dominée de bout en bout, Tottenham a dû attendre la deuxième période pour faire la différence face à Wimbledon. Harry Kane plantait un doublé en l'espace de deux minutes (63e et 65e) pour assommer la formation de League One (D3 anglaise). Quelques minutes plus tard, Jan Vertonghen y allait également de son but d'une frappe des 25 mètres en pleine lucarne (voir vidéo ci-dessus), que le Diable Rouge pouvait célébrer comme il se doit. Il n'avait en effet plus marqué pour les Spurs depuis octobre 2013.





EN ESPAGNE

Le FC Barcelone, avec Vermaelen toute la rencontre, s'impose facilement devant Levante

Le FC Barcelone n'a pas eu de difficulté à se défaire de Levante lors de la 18e journée de Liga dimanche. Les Catalans se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Lionel Messi, Luis Suarez, et Paulinho.

D'une volée croisée, Lionel Messi donnait l'avance aux Blaugranas en début de match (12e) avant que Luis Suarez ne double la mise peu avant le repos. Bien servi par Sergi Roberto, l'attaquant uruguayen envoyait le ballon dans les filets d'une volée en pleine lucarne (38e). Après la pause, Levante tentait de mettre le nez à la fenêtre mais Ter Stegen veillait au grain. Dans les arrêts de jeu, Paulinho marquait le troisième but du Barça après un solo de Lionel Messi (93e).

Barcelone, où Thomas Vermaelen a joué les 90 minutes, conserve la tête de la Liga avec 48 points. Le club catalan compte neuf points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Atlético Madrid (39 points). Levante (18 points) occupe la 16e place avec trois points d'avance sur La Corogne (15 points), premier club de la zone rouge.





EN FRANCE

Baptiste Guillaume et Angers sortis de la Coupe

En Coupe de France, Angers a été éliminé par Lorient, formation de Ligue 2, après une défaite 0-2. Titulaire avec Angers, Baptiste Guillaume a été remplacé à la 73e minute et n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe en 32e de finale.