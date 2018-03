Le stade Roi Baudouin ne sera qu’à moitié rempli pour la visite de l’Arabie saoudite, mardi prochain. Environ 20.000 tickets ont été vendus.

Des places restent en vente jusqu’à 14 heures, le jour du match. Mais il est uniquement possible de réserver des places via le site de la Fédération.

Même si tous les grands noms sont présents (seuls Courtois et Vermaelen risquent d’être absents suite à des blessures) et que les Diables n’ont plus joué devant leur public depuis le mois de novembre (3-3 contre le Mexique à Bruxelles et 1-0 contre le Japon à Bruges), l’enthousiasme du public est moyen.

La date et l’heure du match (un mardi à 20 h 45) et l’adversaire peu attrayant y sont pour beaucoup.