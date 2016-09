Belgique-Espagne 0-0 (DIRECT)

Rédaction en ligne et Belga Publié le jeudi 01 septembre 2016 à 18h09 - Mis à jour le jeudi 01 septembre 2016 à 20h44

Diables Rouges

Suivez Belgique-Espagne en direct commenté à partir de 20h45 !





Romelu Lukaku sur le banc

Pour son premier match à la tête des Diables Rouges, le nouveau sélectionneur national Roberto Martinez a choisi d'aligner Divock Origi en attaque dès l'entame de la rencontre, jeudi soir contre l'Espagne. Witsel, malgré les remous de son transfert espéré puis avorté vers la Juve, fait également partie du onze de base composé par le technicien espagnol pour ce match amical, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45.

Devant l'inamovible Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Jordan Lukaku et Thomas Meunier composent la défense des Diables. Radja Nainggolan, le capitaine Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont alignés aux côtés de Witsel, qui n'a pas connu une préparation idéale. Carrasco a été préféré à Dries Mertens, pour ce premier match qui verra Martinez et Thierry Henry prendre place sur le banc du Stade Roi Baudouin.

Romelu Lukaku s'y installera également pour voir ses coéquipiers débuter, puisqu'Origi lui a été préféré.

Côté espagnol, le premier onze de Julen Lopetegui comprend De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Koke, Thiago, Vitolo, Silva et Morata.

Les équipes

Belgique: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vertonghen, J. Lukaku, Witsel, Nainggolan, De Bruyne, Carrasco, E. Hazard, Origi

Espagne: De Gea, Carvajal-Piqué-Ramos-Jordi Alba, Thiago-Busquets-Koke, Silva-Morata-Vitolo