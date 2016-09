Belgique - Espagne: ces chiffres qui inquiètent

Diables Rouges

"On a été baladés."

Voici la manière dont Thomas Meunier a résumé, vendredi en conférence de presse, la rencontre amicale entre l’Espagne et la Belgique, du moins après l’ouverture du score de la Roja. Et les chiffres lui donnent raison. Cela faisait longtemps que les statistiques des Diables Rouges n’avaient plus été aussi faibles…

Trop de ballons touchés par Courtois : d’habitude (en moyenne, sur les vingt dernières rencontres jouées avec le Belgique), le portier des Diables touche une grosse vingtaine de ballons par match. Jeudi, il en a touché 40, soit pratiquement le double.

Vertonghen et Alderweireld moins souverains dans les airs : d’habitude, les deux défenseurs des Spurs sont les maîtres dans les airs. Mais face à la Roja, ils n’ont gagné qu’un duel aérien sur deux, alors que sur les vingt dernières rencontres, la moyenne était plutôt de deux duels gagnés sur trois.

Moins de duels remportés au milieu : Radja Nainggolan est réputé pour se battre comme un mort de faim sur chaque ballon et, le plus souvent, les récupérer. Mais jeudi soir, le Ninja n’a remporté que trois duels (sur neuf) alors que, d’habitude, il tourne à un duel remporté sur deux.

Peu de récupération de ballons : cela a été criant. Les Belges ont eu énormément de mal à déposséder les Espagnols du ballon. Moussa Dembélé en est l’exemple. Lui qui récupère en moyenne deux ballons sur trois a vu son ratio baisser à un sur trois jeudi soir. Une certaine preuve d’impuissance.

De Bruyne et Hazard peu sollicités : Eden Hazard réussit en moyenne quatre passes clés (qui apportent le danger) par match. Face à l’Espagne, il s’est surtout contenté de défendre et n’a réussi aucune passe clé. Il a aussi beaucoup moins dribblé (3 dribbles contre 9 habituellement). Le constat vaut également pour De Bruyne, qui n’a délivré que deux passes clés. Le médian de Manchester City a également touché beaucoup moins de ballons qu’à l’accoutumée. Il n’a réussi que 38 passes, contre 55 habituellement.

Des attaquants sevrés de ballon : Divock Origi n’a réussi que 6 passes face à l’Espagne, alors qu’il en réussissait en moyenne 22 ces derniers temps. Romelu Lukaku n’a lui remporté aucun duel, ni au sol ni dans les airs.