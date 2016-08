Belgique - Espagne: Martinez compte sur Lukaku

Diables Rouges

Nouvel entraîneur, nouvelles habitudes. Les Diables se sont entraînés hier soir à l’heure précise du match : 20h45. Roberto Martinez n’a donné aucune indication sur son onze et ne le fera jamais : c’est un moyen pour lui de garder tout le monde impliqué et de faire jouer la concurrence jusqu’au bout.

Roberto Martinez a toutefois tenu quelques propos intéressants qu’il convient d’interpréter.

1) EDEN HAZARDSERA CAPITAINE

Ce qu’a dit Martinez : "Hazard portera le brassard contre l’Espagne. Mais on a plusieurs leaders comme Courtois, Vermaelen et Vertonghen. Le leadership doit être partagé. Eden portera le brassard pour ce match mais après, on verra."

Ce qu’on peut en penser : c’est clairement une décision provisoire. Laisser Hazard capitaine, c’est éviter des frustrations inutiles. Plus tard, soit Kompany sera là et récupérera le brassard, soit Martinez aura eu plus de temps pour choisir un nouveau capitaine.

2) TIRER LE MEILLEURDE ROMELU LUKAKU

Ce qu’a dit Martinez : "L’idée est de tirer le meilleur de tous les joueurs. Connaissant Romelu comme je le connais, je sais comment il réagit dans les grands matches. Cela me permettra de l’utiliser d’une bonne façon."

Ce qu’on peut en penser : il est évident que Martinez compte beaucoup sur Lukaku. À Everton, il en a fait un buteur redoutable. Un visage qu’on n’a jamais vu sur la distance avec les Diables. Le défi de Martinez est de nous faire voir en sélection le Romelu version Toffee.

3) LE CHOIX DE SONPREMIER ONZE DE BASE

Ce qu’a dit Martinez : "Choisir parmi tant de bons joueurs, c’est un bon problème. Il faut former une équipe."

Ce qu’on peut en penser : Martinez fera très attention à l’équilibre de son équipe. Dans ce sens, il faut notamment s’attendre à ce qu’il utilise de vrais joueurs de couloirs. Parce qu’il l’a toujours fait dans sa carrière d’entraîneur. Meunier et Jordan Lukaku partent donc avec les faveurs des pronostics pour occuper les deux postes de backs. Mais dans quel dispositif ? Ce jeudi matin, Martinez et ses adjoints sont sans doute les seuls au courant. Ayant promis beaucoup de flexibilité, le nouveau sélectionneur pourrait surprendre tout le monde…