Le hasard du calendrier fait que la rencontre de jeudi soir n'aura (pratiquement) aucun enjeu.



Bien sûr, tout le monde attend des Diables une victoire contre l'Islande. Si possible avec la manière. Mais dans les faits, cette victoire ne changerait rien, ou presque, au classement du groupe 2 de la ligue A. La Belgique et la Suisse sont actuellement à égalité de points (6) et l'Islande (0) est déjà assurée d'être reléguée en Ligue B lors de la prochaine édition. En cas d'égalité, le premier critère de départage est la confrontation directe.





Faisons le point sur les scénarios possibles :



- Si la Belgique est battue par l'Islande, un nul en Suisse suffirait tout de même à se qualifier puisque les deux équipes auraient alors sept points et la Belgique compterait une victoire et un nul contre la Suisse.



- Si les Diables concèdent le nul contre les Vikings, il faudra également ne pas perdre en Suisse pour conserver un point d'avance.



- En cas de victoire contre l'Islande, les Diables devront alors surveiller les confrontations directes avec la Suisse, comme en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Une défaite par un but d'écart en marquant deux fois (exemple: 3-2, 4-3, etc.) serait autorisée vu qu'ils ont battu les Helvètes sur le score de 2-1 au Roi Baudouin.





Et si les Diables s'inclinent 2-1 en Suisse ? Dans ce cas de figure, le goal average, la meilleure attaque, le nombre de buts marqués et les cartes jaunes/rouges sont les critères de départage suivants. Problème : la Suisse a inscrit huit buts en deux matches contre l'Islande et il faudrait donc que les Diables aient empilé au moins cinq buts aux Islandais ce jeudi soir, en n'encaissant qu'une fois (un 4-0 ne suffirait pas à obtenir la meilleure attaque).



Mais il serait étonnant de voir Martinez réclamer à ses hommes une manita contre l'Islande pour l'unique raison de se prémunir d'une défaite 2-1 à la Swissporarena, dimanche. C'est donc plutôt dans le maintien de la dynamique actuelle et l'envie de régaler une dernière fois leur public en 2018 que les Diables trouveront de la motivation ce jeudi soir.