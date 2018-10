Les Diables Rouges ne vont pas affronter les Pays-Bas avec leur meilleure équipe. Plusieurs joueurs - surtout ceux qui ont un programme chargé en club - débuteront sur le banc, malgré l’affiche. Il fut une époque où, même en match amical, une victoire contre les Pays-Bas aurait été un des moments forts de la saison. Mais les temps ont changé.

Roberto Martinez aura sans doute quelques idées en tête. Va-t-il donner une nouvelle chance à Vanaken et Castagne, bons en Écosse ? Va-t-il faire débuter Batshuayi pour faire souffler Lukaku ? Va-t-il donner du temps de jeu aux revenants Praet et Denayer ? Et quid des gardiens ? On ne connaîtra la réponse que mardi soir.

Il y a toutefois une certitude : Dedryck Boyata sera titulaire. Surtout depuis ses trois excellents matches au Mondial, il est le premier remplaçant quand un des "vieux " titulaires est absent. "Je suis en forme au Celtic" , dit Boyata. "On a réalisé huit clean sheets en neuf matches. Je poursuis sur ma lancée de la Coupe du Monde, où j’ai été l’homme le plus heureux au monde. C’était fabuleux. Cela paraît si loin déjà. Nous voilà déjà passés à une autre étape."

Cette étape est la Nations League. Kompany est enthousiaste et veut la gagner, Meunier estime que le programme est trop chargé. Et un Axel Witsel, qui a joué douze matches en un mois et demi ? "Je ne suis pas un grand fan de la Nations League" , avoue-t-il. "Mais c’est une nouvelle compétition et on doit la jouer."

Witsel rassure les fans : la Belgique veut gagner tous ses matches, même ses amicaux, comme celui contre les Pays-Bas. "Martinez nous met toujours en compétition, même à l’entraînement. Depuis qu’il est là, on a la mentalité de la gagne. Les Pays-Bas reviennent bien, ce sera plus qu’un match amical. Si j’ai besoin de souffler ? Non, je suis encore jeune, je n’ai même pas encore trente ans (Rires)."