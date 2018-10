Absent lors de l’entraînement de lundi, Vincent Kompany et Marouane Fellaini, ménagés, ne joueront pas ce mardi.

Ce qui va permettre à Boyata, Denayer (sans doute titulaires) et Kabasele de s’exprimer. "Ils auront du temps de jeu", a confirmé Roberto Martinez. Dennis Praet, qui a "impressionné"à l’entraînement, et Timothy Castagne joueront probablement quelques minutes aussi. "Peu importe qui joue, on va aligner une équipe compétitive et qui veut gagner", précisait Martinez, qui veut pouvoir tirer des enseignements de ce match.