On l’a dit et redit: en ce mois de mars, Roberto Martinez a dessiné des lignes de plus en plus claires autour du groupe qu’il emmènera en Russie. Et Christian Benteke n’en fait plus partie. Pour le moment.

Avec un bilan de deux buts en 25 matches de championnat, difficile en effet de revendiquer une place au milieu d’une attaque riche de Romelu Lukaku (25 buts et auteur d'un doublé contre l'Arabie saoudite), Michy Batshuayi (20 buts et lui aussi buteur) et Dries Mertens (21 buts). Surtout quand on ne possède pas la polyvalence de Divock Origi.



