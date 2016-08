Benteke est prêt pour une "nouvelle étape, tant chez les Diables qu'à Palace" (VIDEOS)

Diables Rouges

Christian Benteke a confirmé mardi qu'il était prêt pour entamer une nouvelle étape dans sa carrière, tant chez les Diables rouges que dans son nouveau club, Crystal Palace.

"Je suis impatient de me montrer à ces deux niveaux", affirme l'attaquant. "Crystal Palace est le bon choix", indique Benteke. "C'est un projet au sein duquel je vais pouvoir démontrer mes qualités. Je veux jouer à tout prix et c'est pourquoi j'ai quitté Liverpool. Je ne pense pourtant pas y avoir échoué. Le coach (Jürgen Klopp, ndlr) et moi n'avions pas la même vision. Je n'entrais pas dans le système de jeu qu'il préconise. J'étais un transfert de son prédécesseur (Brendan Rodgers, ndlr)".

"Palace n'était pas la seule option qui s'offrait à moi", poursuit l'ancien joueur de Genk. "Je pouvais gagner plus ailleurs mais j'ai désormais 25 ans, un âge-charnière. Je veux absolument me montrer cette saison. Pardew (le coach de Crystal Palace, ndlr) connaît mes qualités. Il sait que j'ai fait une bonne préparation avec Liverpool et que je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps encore pour être prêt à jouer".

Chez les Diables aussi, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Benteke. "Un nouveau staff, c'était nécessaire, selon moi. Martinez aime le foot offensif et soigné techniquement et cela devrait me convenir. Il n'a pas encore établi de hiérarchie parmi les avants".