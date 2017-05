L'attaquant de Crystal Palace et des Diables rouges, Christian Benteke, a pris la défense d'Axel Witsel.

Vivement critiqué pour son choix de ralier la Chine et le Tianjin Quanjian, l'ex-milieu défensif du Standard de Liège a été conforté dans son choix par nombre de coéquipiers en équipe nationale. "Bien sûr que je le comprends. Ce sont des hypocrites, ceux qui le critiquent. Moi, j'ai félicité Axel pour son transfert. On en a parlé en sélection et, en tout cas, tous ceux qui étaient là avec moi, comprenaient son choix", avance Bentegoal dans les colonnes de Sport/Foot Magazine.

Christian Benteke explique qu'il y a deux styles de joueurs: ceux qui font du foot pour remporter des trophées et ceux qui privilégient l'argent. "Je dis toujours : chacun a son histoire avant de commencer le foot. Certains jouent pour les trophées, d'autres pour l'argent. Moi, je joue pour les deux mais je sais aussi que le temps avance et que je ne serai jamais un Messi ou un Cristiano Ronaldo qui peuvent gagner plein de titres. Si je mets de côté la possibilité d'un jour signer en Chine ? Non"