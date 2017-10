Le retour de l'attaquant est toujours fixé en novembre.

Blessé au genou contre Manchester City le 23 septembre dernier, Christian Benteke poursuit sa convalescence. Plutôt qu'en mois, comme craint au départ, son absence va finalement se compter en semaine, entre 6 et 8.

A mi-chemin de son retour, le Diable s'est montré confiant au micro de Palace TV. «Tout se passe vraiment très bien et je suis très content de la manière dont les ligaments se rétablissent. Espérons que je puisse faire mon retour dans quelques semaines. Zaha a eu la même blessure à un mauvais moment pour nous mais maintenant il est de retour ». Son retour, justement, devrait avoir lieu en novembre. Avant ou après les matches des Diables les 10 et 14 contre le Mexique et le Japon ?

La tendance va plutôt dans le sens de la seconde option pour l'attaquant qui pense déjà au Mondial. « Nous sommes déjà qualifiés et le plus important était de terminer premier du groupe, ce que nous avons fait. Maintenant, il faut attendre le tirage au sort. Notre génération compte plus de 11 joueurs évoluant en Angleterre et le niveau de l'équipe est vraiment haut, il faut le conserver pour rendre fier notre pays. Disputer le Mondial est une énorme motivation mais je ne pourrai le faier que si j'améliore mes performances en club. Je veux vraiment aider l'équipe pour être certain d'être dans le groupe ». Et éviter de devoir regarder une deuxième Coupe du Monde à la télé.