Malgré sa récente nomination en tant qu’entraîneur principal à Bordeaux, l’Union belge n’a pas encore tiré un trait définitif sur Thierry Henry, assistant de Roberto Martinez chez les Diables depuis deux ans maintenant.

D’autant que le premier adjoint de Martinez, Graeme Jones, a lui définitivement quitté les Diables pour rejoindre West Bromwich. "Des accords ont été conclus précédemment et les grands hommes respectent ce genre d’engagements", a déclaré Chris Van Puyvelde, directeur technique à l’Union belge, qui a rencontré le sélectionneur pour aborder les dossiers de successions au sein du staff.