Crystal Palace a passé une sale soirée. Non seulement le club s'est incliné à domicile face à Swansea, candidat comme lui au sauvetage en Premier League, mais en plus, les Eagles ont perdu Christian Benteke sur blessure. Touché à l'épaule en première période, le Belge a bien tenté de poursuivre la rencontre, sans succès. Il a finalement dû être remplacé à la mi-temps par Frazier Campbell.

Peu après la rencontre, Sam Allaradyce, tout juste arrivé sur le banc de Palace, a confirmé que la blessure pouvait être sérieuse. Le Daily Mail parle même d'une blessure aux ligaments de l'épaule. Le joueur devra passer un scanner ce mercredi, afin d'analyser l'ampleur de la blessure. Si le Boxing Day s'achève avec le derby très attendu entre Tottenham et Chelsea, la compétition reprendra dès le samedi 7 janvier pour Crystal Palace, avec un déplacement à Bolton (actuellement deuxième de la League One, la D3 anglaise) en FA Cup. Ce sera donc peut-être sans Benteke...

La perte du Diable rouge est un sale coup pour Allaradyce, qui ne s'est pas privé de critiquer l'arbitre Paul Tierney. "Le gardien l'a séché, je ne comprends pas comment nous n'avons pas obtenu de penalty et qu'il n'ait pas écopé d'une carte rouge", a-t-il déclaré. "Il a peut-être estimé difficile de juger une action si importante et a choisi de ne rien faire, au cas où il aurait eu tort. Malheureusement pour lui, il s'est trompé. Lourdement."

Avec huit buts et une passe décisive, Benteke est impliqué dans près d'un but sur trois marqué par les Londoniens. Quand on sait que Palace va peut-être devoir se passer de Wilfried Zaha, parti à la CAN, le début d'année 2017 risque d'être difficile pour le club. Une nouvelle mission sauvetage en vue pour Christian !