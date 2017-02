Juste avant le mercato, son agent était affirmatif : "Nous avons un accord à 99,9 %", disait Mino Raiola.

Mais près de deux mois plus tard, Romelu Lukaku n’a toujours pas signé son nouveau contrat avec Everton, synonyme de belle revalorisation salariale (110.000 euros par semaine, soit 20.000 de plus qu’actuellement). Ce jeudi, le représentant de Romelu Lukaku s’est voulu rassurant : "Il n’y a pas de problème entre le joueur et le club", a-t-il dit à TalkSport. "Les négociations sont en cours. Il va signer !"

Pourquoi ça dure ? Parce que les deux parties discutent de l’avenir (proche) du joueur. Le nouveau contrat de Romelu Lukaku signifie qu’il va gagner plus d’argent, mais pas que le Diable va prolonger son aventure à Everton au-delà du mois de juin. Ce n’est d’ailleurs pas son envie.

En réalité, les Toffees veulent juste offrir un plus beau salaire au joueur parce qu’ils savent qu’avec un contrat en béton, ils seront en position de force pour négocier avec un autre club en fin de saison. Plusieurs formations, dont Chelsea qui va perdre Diego Costa, sont intéressées.

Lukaku devrait donc remplir les comptes des Toffees cet été. Everton rêve de vendre son attaquant à 80 millions (alors qu’il l’avait acheté 35 millions). Tout est donc une question de bluff et de coups de poker. Classique en foot…