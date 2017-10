Michy Batshuayi, Marouane Fellaini et Thomas Vermaelen seront titulaires samedi sur le coup de 18h lors du match de la Belgique contre la Bosnie-Herégovine, comptant pour la 9e journée des qualifications au Mondial 2018.

Au Grbavicastadion du FK Zeljeznicar, ils remplacent les blessés Romelu Lukaku et Vincent Kompany ainsi qu'Axel Witsel, suspendu. Roberto Martinez devrait jouer dans son désormais schéma habituel en 3-4-2-1 avec Thibaut Courtois dans les buts, devant Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld. Ce sera d'ailleurs la 96e sélection pour Vertonghen, 30 ans, qui égalera Jan Ceulemans au nombre de matches joués avec les Diables Rouges.

Au milieu du jeu, 'Big Fella' fera donc le travail défensif devant Kevin De Bruyne. Yannick Carrasco et Thomas Meunier seront sur les flancs alors qu'Eden Hazard et Dries Mertens seront en soutien de Batshuayi.

Déjà qualifiés pour le Mondial en Russie, les Diables Rouges devront signer le meilleur résultat possible afin de prendre des points au ranking FIFA et ainsi préserver leur statut de tête de série pour le prochain tirage au sort de la Coupe du monde, qui se déroulera le 1er décembre à Moscou. En prenant les six points lors de leurs deux derniers matches, les Belges seront têtes de série comme au Brésil en 2014. Avec un quatre sur six, il faudra faire les comptes mais la chance reste très grande.

Les compos

Bosnie (probable) : Begovic, Vranjes, Sunjic, Dumic, Kolasinac, Jajalo, Besic, Medunjanin, Visca, Lulic, Dzeko

Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, De Bruyne, Fellaini, E. Hazard, Carrasco, Mertens, Batshuayi

Banc : Mignolet, Casteels, Dendoncker, Tielemans, Mirallas, Defour, Origi, T. Hazard, Kabasele, Boyata, Chadli, Ciman.

