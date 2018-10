La Belgique et les Pays-Bas se sont quittés sur un score de parité mardi soir (1-1) au Stade Roi Baudouin. Avec une défense remaniée et une attaque chamboulée en deuxième mi-temps, les Belges n'ont pas réussi à prendre la mesure des Néerlandais.

Passes: Denayer en patron

Le défenseur de Lyon est le joueur qui a le meilleur ratio de passes réussies avec 98 %. Il a au total manqué deux passes sur 83. Il devance dans ce classement Witsel (96 % de passes réussies) et le duo Chadli-Ake (94 %). Cela prouve que Denayer a été très propre dans la relance, tout comme le milieu de Dortmund.

Dribbles: Depay intenable

S'il y a bien un joueur néerlandais qui a marqué les esprits, c'est Memphis Depay. L'attaquant de Lyon a tenté 6 dribbles pour autant de réussite. C'est du 100 % pour l'ancien joueur de Manchester United. Il a fait véritablement mal à notre défense. En comparaison, Hazard a tenté 7 dribbles et en a réussi 4, soit une moyenne de 57 %.

Duels: Boyata au niveau

Au fil des mois, Boyata commence à s'installer de plus en plus au cœur de la défense belge. Encore ce mardi, le défenseur du Celtic Glasgow s'est montré intraitable. Il affiche un bilan de 69 % de duels gagnés, soit 11/16. Il est le meilleur homme du match dans cette catégorie. En face, Depay, s'il a beaucoup dribblé, n'a pas affiché la même combativité dans les duels avec un ratio de 40 % de réussite (8/20).

Possession: une mi-temps chacun

Avoir la possession ne veut pas dire gagner dans le football moderne, on ne le sait que trop bien en Belgique. Durant cette rencontre, la Belgique a affiché 58 % de possession de balle en 1e mi-temps avec un pic à 63% durant le 2e quart d'heure. En secondre période, ce sont les Pays-Bas qui ont le plus posé le pied sur le ballon: 46%-54%. Entre la 45e et la 60e minute, la possession a tourné autour des 50 % pour chacune des équipes.

Pays-Bas: avantage à la contre-attaque

Face au talent et au pressing de nos avants, les Pays-Bas ont procédé par des contre-attaques pour venir apporter le danger devant le but de Simon Mignolet. En tout, ils ont réussi deux contre-attaques sur 11 tentées (18 %). Si on compare avec les attaques placées, le taux retombe à... 10 % (6/62).