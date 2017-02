Diables Rouges Après des mois délicats, Dedryck Boyata revient au premier plan.

Le changement est radical. Après n’avoir disputé qu’une seule rencontre sur toute la première partie de saison, Dedryck Boyata s’est réinstallé au cœur de la charnière centrale du Celtic Glasgow depuis le début de l’année civile.

Son bilan ? Cinq rencontres. Ses statistiques ? Dignes d’un attaquant ou presque avec deux buts contre Saint-Johnstone (1-0) et Aberdeen (1-0) qui valent six points. "Les équipes sont souvent regroupées face à nous et les coups de pieds arrêtés sont très importants. Marquer deux fois, c’est bien pour le mental et voir les gens être si contents, cela fait du bien", expose le défenseur avant d’avouer : "Pour l’instant, tout va bien, mais je n’ai joué que cinq matches et j’espère pouvoir continuer comme cela jusqu’en fin de saison en enchaînant les bonnes prestations sans me blesser."

Déterminé mais absolument pas revanchard envers son entraîneur Brendan Rodgers ("tout ce que je peux dire, c’est que j’ai bossé dur et que je suis content qu’il m’ait donné ma chance, peut-être qu’il s’est dit qu’il avait en face de lui un joueur qui méritait de jouer, je ne sais pas"), Dedryck Boyata a accepté de revenir sur les mois écoulés. Avec beaucoup de lucidité.

Dedryck, après un seul match en première partie de saison, comment avez-vous appréhendé la rencontre contre Albion où le coach vous a enfin (re) lancé ?

"Avant le match, tu te rends compte que c’est un moment qui est important mais tu ne veux pas te mettre trop la pression pour ne pas trop en faire. À la base, la seule chose que je devais faire était de respecter les consignes données. (...)"