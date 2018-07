Kevin De Bruyne a été élu Homme du match Brésil/Belgique, le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de football, vendredi à Kazan en Russie.

Kevin De Bruyne, auteur déjà du coup de coin ayant forcé Fernandinho à marquer contre son camp (0-1), a inscrit le second but des Diables Rouges à la 31e minute grâce à un puissant envoi pour faire 0-2 et placer la Belgique dans une position idéale face au quintuple champion du monde.

Si le stratège des Belges a été élu Homme du match, Thibaut Courtois mérite aussi une mention particulière.

Le gardien de Chelsea a tout arrêté, ou presque, dans le duel face aux Brésiliens vendredi ne se retournant qu'une seule fois lorsque Renato Augusto a réduit la marque (1-2) à la 76e minute, ponctuant son exceptionnelle prestation par un arrêt cinq étoiles sur un envoi de Neymar dans les arrêts de jeu.

La Belgique, qui s'est imposée 1-2 face au Brésil, affrontera la France demi-finales mardi (20h00) à Saint-Petersbourg.