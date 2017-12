Cloué sur le banc de l'Atlético Madrid ces dernières semaines, Yannick Carrasco recharge les batteries pour revenir plus fort en 2018.

La situation sportive de Carrasco a de quoi inquiéter. Alors qu'il figurait depuis longtemps parmi les titulaires (très) importants de l'Atlético Madrid, ce n'est plus le cas depuis sa blessure au genou (absent du 22 octobre au 4 novembre). L'ailier des Diables Rouges n'a plus débuté un match en Liga depuis le 14 octobre dernier. Si l'année dernière, le numéro 10 des Colchoneros n'a été relégué sur le banc que 8 fois en championnat (en 35 rencontres), il l'a déjà été à neuf reprises durant ce premier tour. Qui plus est, il a vécu l'intégralité de deux rencontres sur le banc. Ce n'était plus arrivé depuis le 19 novembre 2011.

La situation du flanc gauche de l'Atlético, si elle ne change pas, pourrait être embêtante pour Roberto Martinez qui a utilisé Carrasco 13 fois sur les 13 possibles (réserviste uniquement contre la Russie et monté au jeu à la 77e minute).

En attendant, c'est dans le désert de Dubai que Carrasco profite de ses vacances avec en tête l'ambition de revenir plus fort en 2018.