Timothy Castagne a appris qu’il serait titulaire… deux heures avant le match. "Cela a été une surprise pour moi. Mais j’étais prêt et je m’étais bien entraîné. Au début, j’avoue que j’étais un peu nerveux, pendant environ dix minutes. Puis dans la suite de la première période, j’ai bien fait ce que je devais faire. L’entente avec Dries Mertens a été bonne. Et il y avait penalty sur moi ! Pendant le match, je n’en ai pas profité car j’étais concentré mais après ma sortie, j’ai pu apprécier le moment. Si l’on excepte Meunier, il n’y a beaucoup de concurrence pour ce poste à droite. Je veux continuer à faire bonne impression au coach. Il m’a dit qu’il était content de ma prestation."

Tout comme sa famille. "Mon père Pierre était dans les tribunes. Il était fier. Je pense que c’est le rêve de chaque papa : voir son fils jouer en équipe nationale ! Je vais garder mon maillot en souvenir pour mes proches."

Malgré ses débuts réussis, Castagne sait cependant qu’il retournera sur le banc mardi. "Normal : Meunier est le titulaire. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je dois me tenir prêt et je le serai. J’ai montré que je pouvais jouer au niveau international."