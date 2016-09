Ce Kevin De Bruyne-là est un vrai Diable

Diables Rouges

Nombreux sont ceux qui se plaignaient de ne plus avoir vu le vrai Kevin De Bruyne sous la vareuse des Diables Rouges depuis longtemps. Ils ont dû attendre de voir le médian dans son costume de Citizen, face à d’autres Diables (les Red Devils de Manchester United), pour retrouver leur KDB préféré. Celui qui voit les espaces plus vite que les autres, distille des caviars et s’engouffre dans les brèches.

Sur la pelouse d’Old Trafford, le Belge a été tout simplement inarrêtable. Dans le 172e derby de Manchester, qui a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle à couper le souffle aux fans de football de la planète, le rouquin a attiré tous les projecteurs vers sa personne.

Il a d’abord ouvert le score, au quart d’heure, profitant d’une déviation d’Iheanacho sur un long ballon de Kolarov, et d’une erreur d’appréciation de Blind, pour filer vers le but de De Gea, avant de fixer le gardien espagnol d’une frappe à ras de sol aussi précise que puissante. Il est ensuite passé à quelques centimètres du doublé, une vingtaine de minutes plus tard, après avoir mystifié deux défenseurs des Red Devils d’une feinte de frappe, avant de voir son tir à ras de terre repoussé par le montant… dans les pieds d’Ihaenacho, qui doublait la mise.

Mais la mainmise du Belge sur la rencontre ne s’est pas arrêtée à ces deux actions de génie. Dès la 3e minute, il avait profité d’un ballon en profondeur pour s’isoler sur le flanc gauche et placer un centre précis que Sergio Agüero, le grand absent de la rencontre (pour suspension) ne se serait sans doute pas fait prier pour transformer. Et à 1-2, alors que Manchester United était revenu dans la rencontre via Ibrahimovic, qui avait bien profité d’un ballon mal repoussé par un Claudio Bravo très fébrile, De Bruyne a eu l’occasion de tuer le match. Mais son ballon, qui touchait une nouvelle fois le montant, n’atterrissait cette fois pas dans les pieds d’un de ses coéquipiers.

"C’est vraiment génial de gagner ici", a commenté le médian au micro de SFR Sport après la rencontre. "Cela a été un match très difficile, très intense. La deuxième mi-temps a été plus compliquée pour nous, car ils ont joué beaucoup de longs ballons et sont plus puissants que nous dans ce domaine. Mais on a bien résisté et nous a manqué ce troisième but. Cela a été une bataille jusqu’à la fin. On sait que pour nos supporters, cette victoire vaut plus que trois points. Les fans vont faire la fête ce soir. Et nous, joueurs, nous devons continuer de la sorte."

Auteurs d’un 12 sur 12 en Premier League, les Citizens réalisent un début de saison parfait. Et Pep Guardiola a une nouvelle fois pris la mesure de José Mourinho, surtout en première période, où les Red Devils n’ont pas existé. Car le Diable était bel et bien de l’autre côté.