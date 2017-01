Il ne lui a fallu qu’un centre finalement pour tout changer. Qu’un ballon touché de la tête pour faire basculer la rencontre.

Déjà décisif dans la semaine en Coupe de la Ligue contre Hull, Marouane Fellaini a une nouvelle fois fait la différence. De manière indirecte cette fois.

Sa tentative a lobé Simon Mignolet pour heurter le montant. Et au bout de l’action, Zlatan Ibrahimovic, qui avait tout compris, a fini par égaliser. Le milieu avait fait son apparition une dizaine de minutes plus tôt dans un but très précis.

Après une formidable débauche d’énergie, Liverpool n’avait plus d’essence dans le moteur et les Reds ont garé le bus dans la surface.

"Je regardais le terrain et je ne voyais que des maillots jaunes dans la surface. Je pensais que c’était difficile de pénétrer dans leur bloc donc j’ai pensé qu’il fallait y aller directement", a justifié José Mourinho. "Je n’avais plus qu’un changement. Fellaini ou Rashford. Avec ce jeu direct, cela devait être Marouane et il a été important."

Décisif même avec quatre duels remportés dans les airs sur cinq. Ce qui a fait dire au Portugais que "les gens ont besoin de savoir en quoi Marouane Fellaini est très fort et en quoi il l’est moins. Marouane est très bon sur certains aspects." Et notamment pour régner dans le domaine aérien.

"Il est terrible. Quand il entre, il accomplit le travail qu’on attend de sa part", a salué au micro de MUTV Phil Jones. "Il complique la vie des défenseurs adverses, crée des occasions et marque comme contre Hull. C’est un joueur vital pour nous". Et léthal pour les autres…