Le milieu de terrain espagnol donne un conseil à son équipier belge, encore buteur contre Tottenham en Cup.



Quinze buts, sept passes décisives. Lentement, mais sûrement, Eden Hazard se rapproche des statistiques de la saison 2014-2015 , qui l'avait vu marquer à dix-neuf reprises et délivrer treize assists. Décisif dans 61% de ses matches cette saison-là, le Diable rouge garde le cap cette année, avec des chiffres certes moins costauds, mais surtout moins de matches à disputer (Chelsea n'est pas européen).

Véritable poison pour les défenses (avec 85 fautes subies en championnat, Eden est la deuxième plus grande "victime" des tacles adverses derrière Wilfried Zaha de Crystal Palace) grâce à ses dribbles (4,2 dribbles réussis par match, pour 4,8 il y a deux ans), Hazard n'arrive pourtant pas encore à passer l'ultime cap qui le sépare encore des Messi, Ronaldo et autres Neymar.









Pour Cesc Fabregas, la seule solution pour que son équipier puisse rejoindre le trio est simple: il doit se montrer plus égoïste. "Parfois, quand on se retrouve en deux contre deux lors d'une contre-attaque et qu'il passe la balle, je lui dis : 'Tu es capable de marquer toi-même, vas-y !'", dit l'Espagnol à Sky Sports. "Il doit jouer comme cela plus souvent. Je lui ai dit à maintes reprises: il doit se montrer plus égoïste et atteindre cet instinct de tueur pour marquer plus."





Hazard trop gentil ?

Une attitude peut-être trop "gentille" qu'avait relevée José Mourinho en son temps. À l'époque, le Portugais s'était plaint des fautes subies par son ailier lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG (neuf au total, selon le Mou). "Le gamin est pur", avait-il déclaré. "Si c'est un autre joueur, il plonge, reste au sol, se roule dans l'herbe, crie et réclame des cartes."

Récemment, Gary Neville reprochait au Brainois d'être encore un peu trop "craintif" dans son analyse de la défaite contre Manchester United pour Sky Sports. "Un peu trop pour devenir un joueur horrible et égoïste, mais l'un des meilleurs du monde ?", s'était demandé l'ancien défenseur de United. "Il a fait preuve d'un manque de maturité et d'un peu de naïveté." Comme si Hazard devait progressivement mettre de côté cette facette joueuse, presque enfantine pour pouvoir prétendre à plus.

Pour Fabregas, c'est entendu: Eden peut devenir, ose même le Catalan, qui a côtoyé le génie argentin durant trois ans, entre 2011 et 2014.