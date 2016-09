"Chadli est un super transfert"

Diables Rouges

Il n’avait plus marqué de doublé en Premier League depuis plus de deux ans. C’était avec Tottenham, le 24 août 2014. Et il n’avait jamais été impliqué dans quatre buts dans une rencontre anglaise. Aucun joueur de West Bromwich, pas même Romelu Lukaku lors de son passage chez le Baggies, n’avait d’ailleurs jamais réalisé cette performance. C’est dire l’ampleur de la prestation de Nacer Chadli face à West Ham (4-2), samedi.

Dans une équipe pas franchement réputée pour son efficacité offensive et qui mise sur la contre-attaque, Nacer Chadli, arrivé pour 15,2 millions d’euros en fin de mercato, apporte un vent nouveau. "Depuis dix-huit mois, Saido Berahino connait des hauts et des bas et nous n’avions eu personne capable de faire la différence aux côtés de Rondon", expliquait Tony Pulis, qui a aligné le Diable comme numéro 10, à l’issue de la rencontre. "Mais avec Chadli, les choses changent. C’est un joueur qui sait quand faire une passe et quand frapper. C’est un super transfert pour nous."

Il n’hésite pas non plus à prendre ses responsabilités. Comme sur ce penalty converti en début de rencontre. "La balle était en face de moi et je l’ai prise. Je voulais le tirer", a indiqué le Liégeois à l’interview d’après match. Il est également revenu sur l’effort incroyable de plus de 85 mètres qu’il a produit pour aller planter le quatrième but des siens. "J’ai vu Salomon (Rondon) et j’ai essayé de le rattraper. Il était très rapide et j’ai tout donné. Il m’a vu au dernier moment et m’a glissé le ballon", expliquait calmement Nacer Chadli, sorti avec des crampes à un quart d’heure du terme.

Son coach, lui, était admiratif. "Il a fait preuve d’une vitesse incroyable", notait Tony Pulis.

Une course folle qui a aussi épaté Jermaine Jenas. "Chadli est un joueur du top", a expliqué le consultant de la BBC sur le plateau de Match of the Day. "Il a été à la fois menaçant devant le but et très bon dans la création. Avoir un pied dans tous les buts de son équipe est une performance incroyable."

Qui s’est ponctuée avec des statistiques presque parfaites : trois frappes, deux buts et deux passes décisives. Qui resteront dans l’histoire de WBA.