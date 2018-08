Chelsea va payer 80 millions pour le gardien espagnol : tout serait réglé, le Diable va pouvoir rejoindre le Real Madrid

Thibaut Courtois a remporté le bras de fer. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde va, enfin, recevoir son bon de sortie ce mercredi à Cobham, le centre d’entraînement de Chelsea. Comme lundi, le portier ne s’est pas présenté à l’entraînement ce mardi, un deuxième jour d’absence qui pourrait lui valoir une amende, mais Courtois voulait absolument mettre la pression sur ses dirigeants. Et visiblement, il a bien fait : la porte est désormais ouverte.

Après avoir exploré plusieurs pistes moins onéreuses, Chelsea a jeté son dévolu sur Kepa Arrizabalaga, le gardien de l’Athletic Bilbao. Ce dernier rêve d’un gros transfert et a accepté la proposition de rejoindre la Premier League. Pour s’attacher ses services, les Blues vont devoir payer la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 80 millions d’euros. Si le deal se confirme, il deviendrait le gardien le plus cher de l’histoire devant Alisson. En un mercato, le record du transfert le plus cher pour un gardien de but aura donc été battu deux fois.

Kepa doit se rendre à Londres ce mercredi. Il doit passer les traditionnels tests médicaux avant d’être présenté officiellement à la presse et aux supporters.

Ce qui est amusant, c’est que Kepa avait été proche de signer au… Real Madrid en janvier dernier. Zinedine Zidane avait finalement refusé de recruter le jeune gardien de 23 ans. À ce moment-là, il n’aurait pourtant coûté que… 20 millions d’euros aux Madrilènes. Mais depuis, Kepa a signé un nouveau contrat à Bilbao, ce qui force Chelsea, qui est sous pression, à délier les cordons de la bourse.

Avec cette arrivée qui ne doit plus qu’être confirmée, Thibaut Courtois est enfin libre. Chelsea n’avait qu’une condition pour le laisser partir au Real Madrid : avoir une solution de remplacement, qui semble avoir été trouvée. La saga peut donc prendre fin.

Thibaut Courtois va prendre la direction de Londres, lui aussi, ce mercredi. Officiellement pour expliquer son absence ces deux derniers jours. Mais officieusement, il espère régler les derniers détails de son départ, faire ses adieux et prendre toutes ses affaires.

La transaction avec le Real Madrid (40 millions), devrait être officialisée très rapidement. Tout est réglé entre les clubs et le gardien a aussi un accord avec les dirigeants de la maison blanche. Thibaut Courtois devrait donc s’envoler pour le Real Madrid et retrouver ses enfants, qui habitent dans la capitale espagnole avec son ex-femme. Le transfert dépend juste encore d’une autre transaction : Chelsea voudrait louer Mateo Kovacic. Mais le Real n’a pas envie de laisser partir le meilleur remplaçant de Luka Modric dont ils disposent.