Après avoir confirmé qu’il allait rester à Chelsea cette saison malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid, Eden Hazard s’apprête à recevoir une nouvelle offre de prolongation de son contrat qui s’achève en juin 2020.

La direction des Blues avait déjà transmis au Diable une première offre au premier semestre, sans parvenir à concrétiser l’opération.

Elle entend ouvrir de nouvelles négociations avec une revalorisation conséquente et un salaire qui passerait de 225.000 à 334.000 euros par semaine, du jamais-vu dans l’histoire du club.

Désormais en position de force et même s’il se sent bien à Londres, le Brainois n’entend pas se précipiter et devrait attendre que s’écoule une bonne partie de sa 7e saison avec les Blues avant de se décider, lui qui n’a jamais caché non plus qu’un nouveau défi sportif pourrait le tenter.