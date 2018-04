Les Diables Rouges sont remontés de la 5e à la 3e place dans la nouveau classement FIFA, publié jeudi par la Fédération internationale.

Depuis la publication du précédent classement le 15 mars, la Belgique a disputé un match. L'équipe de Roberto Martinez a battu en match amical l'Arabie Saoudite 4-0 au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Au classement, les Diables dépassent le Portugal, champion d'Europe et leur prochain adversaire le 2 juin à Bruxelles, et l'Argentine.

En tête du classement FIFA, l'Allemagne, championne du monde, conserve la première place avec 1.533 points devant le Brésil (1.384). La Belgique en comptabilise 1.346 points. Suivent le Portugal (1.306) et l'Argentine (1.254). La Suisse (6e) et la France (7e) gagnent également deux places et dépassent l'Espagne (8e, -2). Le Chili (+1) est 9e et la Pologne (qui gagne quatre places) complète le top dix.

Deux des trois adversaires de la Belgique en Coupe du monde suivent aussi une pente ascendante. L'Angleterre grimpe de trois places et se retrouve 13e juste devant la Tunisie (14e). Grâce à des victoires contre le Costa Rica et l'Iran, les Nord-Africains bondissent de la 23e à 14e place. Le Panama perd deux places et se classe 55e.

Le prochain match des Diables Rouges se jouera le samedi 2 juin, contre le Portugal. Deux autres duels amicaux avant le Mondial sont programmés contre l'Egypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin). Les Belges joueront leur premier match au Mondial en Russie face à Panama, le lundi 18 juin à Sotchi (17h00).

Le prochain classement de la FIFA sera publié le 17 mai.