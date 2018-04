Plus que deux bons mois avant le début des festivités ! Dans 69 jours, en effet, le pays hôte, la Russie, ouvrira le tournoi contre l'Arabie Saoudite. Les Diables, eux, entreront en scène le 18 juin contre le Panama.





Alors que la pression commence à monter et que les jours se font de plus en plus longs, DH.be et Coca-Cola ont décidé de vous gâter ! La célèbre marque de sodas et votre quotidien favori ont décidé de vous offrir en partenariat des éditions collector Coca-Cola éditées à l'occasion de la Coupe du Monde, des maillots des Diables et des écharpes de supporters !





Pour tenter votre chance, rien de plus simple: répondez correctement aux questions qui vous sont posées ci-dessous et croisez les doigts pour être tirés au sort parmi les bonnes réponses.



Une édition collector

Partenaire officiel des Diables Rouges, Coca-Cola a produit 500 packs collector Coupe du Monde. Chacune des canettes présente le visage d'un Diable rouge. Cinq heureux lecteurs de DH.be repartiront donc avec un pack complet ultra exclusif !