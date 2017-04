L’avenir d’Eden Hazard est aussi incertain que la durée de vie d’un personnage de Game of Thrones.

Y compris pour Antonio Conte. Questionné sur la suite de la carrière de son poulain, l’Italien n’a pu donner de vraie garantie aux fans de Chelsea. "C’est au club que revient la décision finale", a-t-il expliqué. "Je ne pense pas que le club ait l’intention de le vendre, car on doit renforcer l’équipe, mais en foot, il faut également tenir compte du souhait du joueur. Je pense qu’Eden et sa famille sont très heureux ici, mais je n’ai pas de boule de cristal. Tout est possible, car il faut gérer différentes volontés avant de prendre une décision." Suspense, donc…