Charly Musonda Jr est de retour au bercail et il pourrait bien y rester plus longtemps que prévu.

Officiellement, il est toujours sous contrat avec le Betis Séville, club dans lequel il est prêté. Il ne peut donc jouer aucun match officiel avant le premier janvier. Une date qui pourrait être à marquer d’une pierre blanche pour l’ailier de tout juste 20 ans.

On le disait de passage à Stamford Bridge le temps de retrouver un nouveau club où il serait prêté pour obtenir du temps de jeu. Antonio Conte n’est toutefois pas de cet avis.

Le tacticien italien des Blues apprécie le profil du jeune Belge et le lui a fait savoir. Le coach de Chelsea compte offrir du temps de jeu à Musonda vu le récent départ d’Oscar en Chine et la sélection de Victor Moses pour la Can.

Deux places se sont donc libérées dans le secteur qu’affectionne le jeune joueur. Il pourrait en profiter pour faire ses grands débuts sous le maillot des Londoniens.

Ses performances entre le 1er et le 20 janvier influenceront la suite de son année. À un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, Musonda fera le point sur sa situation en compagnie de son entourage et de la direction du club.

Si le test est concluant et qu’il peut se développer en restant à Chelsea, il finira la saison dans le club. Si ce n’est pas le cas, il quittera Londres pour partir en prêt voire de manière définitive.

Un club insiste particulièrement pour obtenir ses services : l’AS Rome. L’intérêt est présent voire même débordant mais Musonda aura d’abord l’occasion de prouver sa valeur chez le leader de la Premier League.

Charly Musonda s'est encore entraîné avec les A. Il a même passé le Boxing Day aux côtés de Diego Costa.