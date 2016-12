Les fêtes de fin d’année approchent et Romelu Lukaku va recevoir un beau cadeau de la part de son club. Depuis plusieurs semaines, Everton et sa star négocient. Une négociation qui avait même débuté au mois d’août dernier. Pendant l’été, les Toffees avaient brisé le rêve de Lukaku : rejoindre Chelsea. Everton voulait garder son attaquant cette saison et avait fixé son prix à 80 millions. Une déception pour le Diable, qui avait fait preuve de loyauté et accepté la décision. Mais, en contrepartie, il avait exigé une revalorisation de son contrat : s’il vaut 80 millions, il faut le payer en conséquence.

Après plusieurs mois de discussions, les deux parties sont donc proches de trouver une solution. "Nous sommes d’accord à 99,9 % sur les termes", dit Mino Raiola, l’agent de Lukaku à Talk Sport. "Ce n’est plus qu’une question de détails."

Lukaku touchait jusqu’ici 88.000 euros par semaine, et ce, jusqu’en 2019. Dans son nouveau deal, le Diable recevrait au moins 110.000 euros par semaine, ce qui représente 5,7 millions par an. Il deviendrait donc le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Mais, ce nouveau contrat - même s’il devrait être prolongé au-delà de 2019 - ne devrait pas changer les plans de Romelu Lukaku. Ronald Koeman avait été clair : "Un départ en janvier ? C’est impossible", avait déclaré l’entraîneur d’Everton. L’été prochain, il en ira autrement. Ce n’est pas un secret : Lukaku veut un nouveau défi. Son agent n’a pas caché les envies de son protégé alors que le contrat n’est même pas encore signé. "Pour l’instant, nous nous mettons d’accord sur les termes", dit Raiola. "Et après, on verra ce qu’il se passe en été. Prenons une période de transfert à la fois. S’il y a un intérêt pour les deux parties d’avancer, alors on devra parler avec le club."

Toutes les parties sont gagnantes avec ce nouveau contrat. D’abord Lukaku, qui gagnera plus d’argent. Même s’il part en été, il touchera - pendant six mois - 2,8 millions au lieu de 2,2 millions. Ensuite Everton, qui aura plus d’argument pour le vendre au prix qu’il a fixé : 80 millions d’euros.