En gros froid avec le coach Antonio Conte, l'attaquant espagnol menace de quitter la Premier League pour la lucrative Super League chinoise.

Agressif, excessif, instable, Diego Costa est un cas à part dans le monde du foot. Alors qu'on le croyait définitivement calmé après une saison difficile, le voilà qui est récemment retombé dans ses travers. Accusé d'être hors-forme, le joueur s'est bien frité avec le staff de Chelsea. Absent lors du déplacement de Chelsea à Leicester (à cause d'une blessure au dos, a tenu à préciser Antonio Conte), le joueur pourrait carrément aller voir en Chine si les billets ne sont pas plus verts qu'ailleurs...

Perdre Costa constituerait un sacré coup dur pour les Blues, qui occupent la tête du championnat avec sept points d'avance sur Tottenham. Avec quatorze buts et cinq passes décisives, l'Espagnol a un pied dans 40% des goals et trône en tête du classement des buteurs. Derrière, les options ne sont pas nombreuses pour l'entraîneur italien. Le remplaçant naturel de Costa, Michy Batshuayi, n'a que peu joué et c'est Eden Hazard qui a pris sa place à la pointe de l'attaque dans un rôle de faux-neuf, comme il l'avait fait lors de la victoire à Bournemouth.

La folle chevauchée des Londoniens, qui ont gagné quatorze matches sur quinze depuis septembre, va-t-elle s'arrêter à cause de l'énième pétage de câble de ce fou furieux de Diego ? Pas selon Thibaut Courtois, qui s'est exprimé sur le sujet après le large succès de Chelsea contre Leicester. "Évidemment, nous avons suffisamment de qualité pour remplacer Diego", a-t-il déclaré. "Il est important pour nous, mais s'il n'est pas là, on sait que l'on peut très bien s'en sortir. Était-ce un message pour nos rivaux ? Oui. Constatez juste que Chelsea a gagné 3-0, que cette défaite chez les Spurs ne nous a pas fait de mal et que l'on peut jouer sans Diego s'il le faut. Tout le monde espère nous voir perdre des points, mais cela ne s'est pas produit et c'est très bien."

Contre Leicester, Chelsea a totalement repris ses esprits, même si les champions en titre sont en pleine Bérézina. Marcos Alonso, recruté cet été à la Fiorentina, s'est même offert le luxe de claquer un doublé. Si même les latéraux gauche se mettent à scorer, la perte éventuelle de Costa ne devrait pas couler le fier esquif londonien...